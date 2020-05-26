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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Анатолий Исаченко провел прямую телефонную линию Трудоустройство, здравоохранение и проблемы ЖКХ - сегодня с такими вопросами белорусы обратились на прямую телефонную линию. Выслушал обращения заместитель...

Трудоустройство, здравоохранение и проблемы ЖКХ - сегодня с такими вопросами белорусы обратились на прямую телефонную линию. Выслушал обращения заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Анатолий Исаченко. Поступали вопросы и по поводу благоустройства сельских дорог и строительства велодорожек.Вице-спикер выслушал всех и пообещал помочь. Проведение таких прямых телефонных линий - уже традиционная форма работы для верхней палаты белорусского парламента.