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Анатолий Исаченко провел прямую телефонную линию

26.05.2020 20:02 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Трудоустройство, здравоохранение и проблемы ЖКХ - сегодня с такими вопросами белорусы обратились на прямую телефонную линию. Выслушал обращения заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Анатолий Исаченко. Поступали вопросы и по поводу благоустройства сельских дорог и строительства велодорожек.

Вице-спикер выслушал всех и пообещал помочь. Проведение таких прямых телефонных линий - уже традиционная форма работы для верхней палаты белорусского парламента.

 
 
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Трудоустройство, здравоохранение и проблемы ЖКХ - сегодня с такими вопросами белорусы обратились на прямую телефонную линию. Выслушал обращения заместитель...
 
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