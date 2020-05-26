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60 % деклараций граждане подают в электронном виде





Уплатить подоходный налог можно через личный кабинет на сайте МНС

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 1 июня - последний день уплаты подоходного налога за 2019 год В стране истекают сроки уплаты подоходного налога. В этом году дедлайн наступит 1 июня. До этой даты включительно физлица должны закрыть все свои вопросы с...

В стране истекают сроки уплаты подоходного налога. В этом году дедлайн наступит 1 июня. До этой даты включительно физлица должны закрыть все свои вопросы с налоговой. Важный момент! Речь - о тех гражданах, кому начислили налог на основе поданных деклараций о доходах. Физлица обязаны были представить документы до конца апреля. А рассчитаться - до конца весны. В министерстве напомнили, что оплатить налог можно либо в банке, либо на почте или даже через личный кабинет плательщика. И показали, как это сделать.расскажет, как не задолжать перед налоговой.Уже несколько лет, как белорусы оплачивают подоходный за доходы, полученные годом ранее - чуть позже, чем это было всегда. Крайние сроки сместили на две недели. И теперь закрыть все вопросы с налоговой нужно до 1 июня. Эту фору в 15 дополнительных дней утвердила последняя редакция Налогового кодекса.Рассчитаться нужно не всем. Лишь тем, кто подал декларацию о доходах. Напомним плательщиков. Это, во-первых, граждане, которые за год продали грузовую машину или вторую легковую. В течение пяти лет - две или более квартиры. А также дачи или земельного участка. Декларируют дорогие подарки - на сумму свыше 6,5 тысяч рублей (если они, конечно, не от близких родственников. А еще заграничные доходы! Например, если работать по найму за пределами страны. Или даже получить доходы от продажи акций иностранных компаний.В налоговой уже подсчитали: по итогам прошлого года граждане представили порядка 30 тысяч деклараций. На уровне 2019-го! Но что интересно, многие ушли в онлайн: около 60 % документов люди подали в электронном виде. Есть личный кабинет на сайте министерства? Регистрируйся! Получай все налоговые сведения на дистанции. Инспектор даже сам предварительно заполнит вашу декларацию. Останется лишь сверить данные.Эпидобстановка, кстати, привела к тому, что сроки подачи пришлось сдвинуть еще на месяц. Кто-то оказался на изоляции, кто-то за границей... Более 4 тысяч граждан отчитались в течение апреля, запасного месяца. И тем самым избежали санкций. Теперь же, чтобы не проштрафиться, важно успеть оплатить начисленный подоходный.Покажем, как это работает. Едва ли не каждый налоговик - обладатель такого личного кабинета. Отправная точка - сайт министерства. Логин и пароль открывает доступ к личным данным. Отдельная строчка оплаты и даже банк на выбор. Смотря чей вы клиент. Для удобства - модные нынче QR-коды.Нет своего кабинета? Все же получить пароли придется лично в инспекции, правда, любой. Тогда подойдет отделение банка или почты. Но те, кто платил налоги в один клик, вряд ли вернутся к старым методам.Налоговики напоминают и об ответственности для тех граждан, кто не торопится оплачивать начисленный сбор. Мол, наказание для забывчивых не отменяли. К тем, кто опоздает, применят санкции в 15 % от неоплаченной суммы.