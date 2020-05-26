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1 июня - последний день уплаты подоходного налога за 2019 год
26.05.2020 22:08 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ стране истекают сроки уплаты подоходного налога. В этом году дедлайн наступит 1 июня. До этой даты включительно физлица должны закрыть все свои вопросы с налоговой. Важный момент! Речь - о тех гражданах, кому начислили налог на основе поданных деклараций о доходах. Физлица обязаны были представить документы до конца апреля. А рассчитаться - до конца весны. В министерстве напомнили, что оплатить налог можно либо в банке, либо на почте или даже через личный кабинет плательщика. И показали, как это сделать. Ольга Анищенко расскажет, как не задолжать перед налоговой.
Уже несколько лет, как белорусы оплачивают подоходный за доходы, полученные годом ранее - чуть позже, чем это было всегда. Крайние сроки сместили на две недели. И теперь закрыть все вопросы с налоговой нужно до 1 июня. Эту фору в 15 дополнительных дней утвердила последняя редакция Налогового кодекса.
Рассчитаться нужно не всем. Лишь тем, кто подал декларацию о доходах. Напомним плательщиков. Это, во-первых, граждане, которые за год продали грузовую машину или вторую легковую. В течение пяти лет - две или более квартиры. А также дачи или земельного участка. Декларируют дорогие подарки - на сумму свыше 6,5 тысяч рублей (если они, конечно, не от близких родственников. А еще заграничные доходы! Например, если работать по найму за пределами страны. Или даже получить доходы от продажи акций иностранных компаний.
60 % деклараций граждане подают в электронном виде
В налоговой уже подсчитали: по итогам прошлого года граждане представили порядка 30 тысяч деклараций. На уровне 2019-го! Но что интересно, многие ушли в онлайн: около 60 % документов люди подали в электронном виде. Есть личный кабинет на сайте министерства? Регистрируйся! Получай все налоговые сведения на дистанции. Инспектор даже сам предварительно заполнит вашу декларацию. Останется лишь сверить данные.
Михаил Рассолько, начальник главного управления Министерства по налогам и сборам Беларуси: "У нас в республике уже 700 тысяч граждан подключились к услуге "личный кабинет". Эти граждане получают извещение в электронном виде не только по подоходному налогу, но и по налогу на недвижимость, земельному налогу. Есть возможность общаться с налоговыми органами дистанционно. Как показывает практика, с учетом нынешней эпидситуации, это важно".
Эпидобстановка, кстати, привела к тому, что сроки подачи пришлось сдвинуть еще на месяц. Кто-то оказался на изоляции, кто-то за границей... Более 4 тысяч граждан отчитались в течение апреля, запасного месяца. И тем самым избежали санкций. Теперь же, чтобы не проштрафиться, важно успеть оплатить начисленный подоходный.
Уплатить подоходный налог можно через личный кабинет на сайте МНС
Покажем, как это работает. Едва ли не каждый налоговик - обладатель такого личного кабинета. Отправная точка - сайт министерства. Логин и пароль открывает доступ к личным данным. Отдельная строчка оплаты и даже банк на выбор. Смотря чей вы клиент. Для удобства - модные нынче QR-коды.
Нет своего кабинета? Все же получить пароли придется лично в инспекции, правда, любой. Тогда подойдет отделение банка или почты. Но те, кто платил налоги в один клик, вряд ли вернутся к старым методам.
Налоговики напоминают и об ответственности для тех граждан, кто не торопится оплачивать начисленный сбор. Мол, наказание для забывчивых не отменяли. К тем, кто опоздает, применят санкции в 15 % от неоплаченной суммы.
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В стране истекают сроки уплаты подоходного налога. В этом году дедлайн наступит 1 июня. До этой даты включительно физлица должны закрыть все свои вопросы с...
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