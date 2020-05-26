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Какие растения подходят для струнного сада?





Крестовник Роули - наиболее эффектный из суккулентных крестовников

Как ухаживать за таким садом?

Мастер-класс по созданию композиции

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Струнный сад. Японская кокедама и немного фантазии В струнном садике нет привычных горшков и клумб. Растения парят в воздухе, нарушая законы физики и химии, соблюдая главное правило - красоты. Какие растения...

В струнном садике нет привычных горшков и клумб. Растения парят в воздухе, нарушая законы физики и химии, соблюдая главное правило - красоты.Для струнного сада подходит очень большое количество разных растений. Можно выбрать суккуленты. К поливу они не требовательны. Света для них достаточно. Но не суккулентами едиными красив струнный сад. Вот еще одни его жители - атмосферные тилландсии.Тилландсия - растение из Латинской Америки. Питание и влагу она получает из воздуха через чешуйки на листьях. А корни нужны только для того, чтобы зацепиться за другое растение или опору. В тропических лесах влага находится в воздухе, а в наших условиях, чтобы они нормально жили и хорошо себя чувствовали, их кладут на какое-то время в аквариум либо ведерко, они намокают, напитываются влагой где-то около суток.Растение развивается хорошо. У нее даже детка вырастает. Так что через какое-то время можно будет разделить и повесить еще одну капсулу. А в капсулу рекомендуем добавить гидрогель - красиво и функционально.Самые эффектные "горшочки" этого сада - вот эти кокосы. Стильно и оригинально. Правда, со временем кокос трескается. Лучше обмотать его грубой веревкой. Можно взять тонкую леску, ее не будет не видно, и получится эффект парящих кокедам.Его еще называют нить жемчуга. Есть еще крестовник Геррейна. Но у него более вытянутые шарики. Это суккулент, который может цвести. Крестовник Роули любит яркий рассеянный свет и очень боится переливов.Изредка можно опрыскивать своих любимцев водой. Даже такого полива суккулентам вполне хватает. Их можно просто опускать в воду, купать. Полностью погружать. Если всплывает немножко грунта, это не страшно. И можно так на какое-то время оставить. Принимать ванну горшочки будут примерно полчаса. Потом нужно подождать, чтобы стекла лишняя вода, и вешать композицию на место.Для начала приготовьте горшочки. Эти необычные из обычного кокоса. Из него сначала надо выпить кокосовый сок. Потом специальной фрезой высверлить отверстие, либо распилить кокос пополам.Кокедаму придумали японцы. Корни растений они обматывали специальным глинистым грунтом и покрывали мхом. Сделать такие композиции непросто, ухаживать за ними - еще тяжелее. То ли дело кокосовая основа!В ней огромный плюс для суккулентов, он очень быстро просыхает. Здесь не будет застоя воды, и растение не погибнет. Суккуленты не любят перелив. Это идеальный горшочек для них.Первое, что насыпаем в емкость, это кокосовый субстрат. Он пустой, в нем нет никаких веществ, но за счет влагоемкости, хорошей просыхаемости он подходит всех для растений, не только для суккулентов.В кокосовый субстрат добавляем вермикулит. В нем содержатся минералы, и он тоже хорошо удерживает влагу. Насыпаем на глаз. Добавляем диатомит. Он препятствует образованию плесени и грибков. Сам по себе очень легкий и воздушный. Немножко биогумуса или сапропеля, чтобы было какое-то органическое питание для растений. Но их - самую малость, ведь суккулентам излишнее питание ни к чему.Еще добавляем древесный уголь. Он дезинфицирует, дает воздух. Корни дышат благодаря ему. Еще такой интересный компонент - глина вулканическая. Все, что связано с вулканическими породами, хорошо для растений.Теперь в емкость добавим ионитный субстрат. Здесь есть все микроэлементы для растений. Они выберут только те элементы, которые им нужны. Ионитный субстрат даст питание на очень длительный период времени. Это похоже на какое-то желе. Так выглядит гидрогель. (С гидрогелем корням не страшны засухи и переливы.) Наконец, перемешиваем все компоненты и наполняем им наши кокосы. Хорошенько уплотняем смесь, потому что со временем она уменьшится в объеме. И заселяем кокосы первыми жильцами.Сбоку компактное растение, которое долго растет. А еще крестовник Геррейна - ниточка жемчуга просто обязана украсить эту композицию.Оказывается, у крестовника много малюсеньких воздушных корешков. И они очень быстро освоят новый дом.