Около 1,2 тыс. км береговой линии приведено в порядок во время акции «Чистый водоем»

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Около 1,2 тыс. км береговой линии водоемов и водотоков приведено в порядок во время акции «Чистый водоем», которая прошла в Беларуси 18-24 мая, сообщили БЕЛТА в Белорусском обществе охотников и рыболовов.

Совместно с работниками БООР порядок на водоемах страны помогали наводить представители различных организаций и ведомств, в том числе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Минобороны, Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте, БРСМ. Активное участие в акции приняли неравнодушные граждане. Всего в этом году участвовали около 4 тыс. человек.

Общими усилиями в порядок приведено около 1,2 тыс. км береговой линии водоемов и водотоков, собрано и вывезено на полигоны твердых коммунальных отходов около 700 куб.м мусора. Меньше всего мусора собрано на водоемах, расположенных в Брестской и Могилевской областях, больше всего — в Гродненской и Минской областях.

«С каждым годом берега наших рек и озер становятся чище. Об этом свидетельствует тот факт, что с каждым годом объем убранного мусора с одного километра береговой линии становится меньше. Так, в 2017 году на 1 км приходилось в среднем 0,78 куб.м мусора, в 2018-м — 0,65 куб.м, в 2019-м — 0,63 куб.м, в текущем году — 0,54 куб.м», — отметили в БООР.

Акция «Чистый водоем» проводится ежегодно начиная с 2014 года. Инициатором ее проведения и организатором выступает Белорусское общество охотников и рыболовов. Акция в первую очередь направлена на экологическое воспитание всех слоев населения, привлечение внимания к проблеме загрязнения водоемов, приведение в порядок прибрежной зоны накануне открытия сезона массового активного отдыха на природе.

БелТА