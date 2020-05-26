Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Вилейке правила поведения в чрезвычайных ситуациях напоминают на остановках общественного транспорта На пункты нанесены познавательные постеры. В виде комиксов герои мультфильмов от МЧС напоминают номера спасателей, необходимые меры во время пожара, а также...

На пункты нанесены познавательные постеры. В виде комиксов герои мультфильмов от МЧС напоминают номера спасателей, необходимые меры во время пожара, а также правила обращения с огнем.Такие тематические "безопасные" остановки появляются по всей стране. В Минской области можно увидеть в Солигорске, Борисове, Несвиже - всего 26 объектов.