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В Вилейке правила поведения в чрезвычайных ситуациях напоминают на остановках общественного транспорта

26.05.2020 16:05 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

На пункты нанесены познавательные постеры. В виде комиксов герои мультфильмов от МЧС напоминают номера спасателей, необходимые меры во время пожара, а также правила обращения с огнем.
Такие тематические "безопасные" остановки появляются по всей стране. В Минской области можно увидеть в Солигорске, Борисове, Несвиже - всего 26 объектов.

 
 
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На пункты нанесены познавательные постеры. В виде комиксов герои мультфильмов от МЧС напоминают номера спасателей, необходимые меры во время пожара, а также...
 
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