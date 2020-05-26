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В Вилейке правила поведения в чрезвычайных ситуациях напоминают на остановках общественного транспорта
26.05.2020 16:05 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНа пункты нанесены познавательные постеры. В виде комиксов герои мультфильмов от МЧС напоминают номера спасателей, необходимые меры во время пожара, а также правила обращения с огнем.
Такие тематические "безопасные" остановки появляются по всей стране. В Минской области можно увидеть в Солигорске, Борисове, Несвиже - всего 26 объектов.
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В Вилейке правила поведения в чрезвычайных ситуациях напоминают на остановках общественного транспорта
На пункты нанесены познавательные постеры. В виде комиксов герои мультфильмов от МЧС напоминают номера спасателей, необходимые меры во время пожара, а также...
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