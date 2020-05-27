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«Без ограничений не обойтись». Как в Витебской области пройдут выпускные и последние звонки

27.05.2020 08:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В этом году аттестаты выпускникам школ в Витебской области вручат на свежем воздухе. Торжества пройдут 10−11 июня, сообщают «Витебские вести» со ссылкой на главное управление по образованию облисполкома.


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

В этом году на Витебщине школу окончат более 5,5 тысячи одиннадцатиклассников. В начале июня их ждут выпускные экзамены, а 10−11 июня — вручение аттестатов. Из-за сложной эпидемиологической ситуации традиционные выпускные вечера отменяются, но торжественные мероприятия все же не исключены, говорят в главном управлении по образованию облисполкома.

А 30 мая в большинстве школ состоятся последние звонки. С соблюдением социального дистанцирования и, скорее всего, на свежем воздухе.

— Таковы наши рекомендации, мы не можем отменить праздник у детей, которые учились 11 лет, — отметила первый заместитель главного управления по образованию облисполкома Елена Богданович. — Вручение аттестатов желательно провести на свежем воздухе. В зависимости от количества детей и выпускных классов руководство школ и гимназий самостоятельно примет решение о графике церемоний. В целях безопасности на празднике родителей рассадят с учетом социального дистанцирования. Будет ограничена продажа алкоголя.

Администрации школ вместе с родителями и детьми определят и формат выпускных вечеров.

— Они, конечно же, не будут такими, как обычно. Без ограничений не обойтись, — говорит Елена Богданович.

Напомним, в связи с COVID-19 школьные выпускные в этом году отменили. Аттестаты 11-классникам вручат в торжественной обстановке. В Гродно, к примеру, последние звонки в школах и гимназиях региона пройдут в формате классных часов.

 
Теги: Гродно
 
 
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В этом году аттестаты выпускникам школ в Витебской области вручат на свежем воздухе. Торжества пройдут 10−11 июня.
 
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