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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусская деревня. “На контроле Президента" Привлекать молодежь к работе на селе можно только с помощью достойной заработной платы, льготного строительства и увесистого соцпакета. Такое мнение высказал...

Привлекать молодежь к работе на селе можно только с помощью достойной заработной платы, льготного строительства и увесистого соцпакета. Такое мнение высказал председатель Республиканского агропромышленного союза, руководитель успешного агрокомбината "Снов" Николай Радоман. Ежегодно для работы в АПК страны направляется больше 5 тысяч специалистов с высшим и средним специальным образованием. Это около 90 % от потребности в кадрах. О важности привлечения в сельскую местность молодых кадров не раз говорил и Президент. Повышать качество жизни на селе - один из важных приоритетов государственной политики."Белорусская деревня" в проектев эфиресегодня вечером сразу после