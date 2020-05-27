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Белорусская деревня. “На контроле Президента"

27.05.2020 09:20 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Привлекать молодежь к работе на селе  можно только с помощью достойной заработной платы, льготного строительства и увесистого соцпакета. Такое мнение высказал председатель Республиканского агропромышленного союза, руководитель успешного агрокомбината "Снов"  Николай Радоман. Ежегодно для работы в АПК страны направляется больше 5 тысяч специалистов с высшим и средним специальным образованием. Это около 90 %  от потребности в кадрах. О важности привлечения в сельскую местность молодых кадров не раз говорил и Президент. Повышать качество жизни на селе - один из важных приоритетов государственной политики. 

"Белорусская деревня"  в проекте  "На контроле Президента"  в эфире "Беларусь 1"  и "Беларусь 24" сегодня вечером сразу после "Панорамы".

 
 
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Привлекать молодежь к работе на селе  можно только с помощью достойной заработной платы, льготного строительства и увесистого соцпакета. Такое мнение высказал...
 
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