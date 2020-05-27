В Гомеле появится еще один Burger King. Рассказываем, когда и где

Источник материала: Tut.by

Белорусское представительство международной сети быстрого питания Burger King объявило об открытии еще одного ресторана в Гомеле.



Фото: BURGER KING Беларусь

Откроется новый Burger King 29 мая на улице Богдана Хмельницкого, 80а.

Напомним, первый Burger King появился в Гомеле полтора года назад на Привокзальной. А первый ресторан сети в Беларуси открыли летом 2015 года в Минске. Сейчас в стране более двух десятков ресторанов Burger King.