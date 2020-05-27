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В Гомеле появится еще один Burger King. Рассказываем, когда и где

27.05.2020 08:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусское представительство международной сети быстрого питания Burger King объявило об открытии еще одного ресторана в Гомеле.


Фото: BURGER KING Беларусь

Откроется новый Burger King 29 мая на улице Богдана Хмельницкого, 80а.

Напомним, первый Burger King появился в Гомеле полтора года назад на Привокзальной. А первый ресторан сети в Беларуси открыли летом 2015 года в Минске. Сейчас в стране более двух десятков ресторанов Burger King.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Напомним, первый Burger King появился в Гомеле полтора года назад на Привокзальной.
 
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