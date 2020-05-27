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В этом году реконструкции обороны Брестской крепости не будет
27.05.2020 08:14 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В этом году реконструкцию обороны Брестской крепости 22 июня проводить не будут, сообщает
Брестский горисполком принял решение отменить все массовые мероприятия 22 июня ко Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны — в том числе и традиционную реконструкцию обороны Брестской крепости, которая ежегодно собирала тысячи участников и зрителей из Беларуси и других стран.
Напомним, по данным на 26 мая, в Беларуси — более 38 тысяч
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Власти города приняли решение отменить все массовые мероприятия ко Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны.
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