В этом году реконструкции обороны Брестской крепости не будет

Источник материала: Tut.by

В этом году реконструкцию обороны Брестской крепости 22 июня проводить не будут, сообщает «Военно-исторический клуб Гарнизон» .



Реконструкция обороны в 2019 году

Брестский горисполком принял решение отменить все массовые мероприятия 22 июня ко Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны — в том числе и традиционную реконструкцию обороны Брестской крепости, которая ежегодно собирала тысячи участников и зрителей из Беларуси и других стран.

Напомним, по данным на 26 мая, в Беларуси — более 38 тысяч случаев COVID-19 .