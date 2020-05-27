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В этом году реконструкции обороны Брестской крепости не будет

27.05.2020 08:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В этом году реконструкцию обороны Брестской крепости 22 июня проводить не будут, сообщает «Военно-исторический клуб Гарнизон».


Реконструкция обороны в 2019 году

Брестский горисполком принял решение отменить все массовые мероприятия 22 июня ко Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны — в том числе и традиционную реконструкцию обороны Брестской крепости, которая ежегодно собирала тысячи участников и зрителей из Беларуси и других стран.

Напомним, по данным на 26 мая, в Беларуси — более 38 тысяч случаев COVID-19.

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Теги: Брест
 
 
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Власти города приняли решение отменить все массовые мероприятия ко Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны.
 
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