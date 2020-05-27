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Реконструкция автомагистралей продолжается в Минской области

27.05.2020 12:51 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Каждый день укладывают до полутора километров бетонного покрытия. Этот материал более долговечен, чем обычный асфальт. Полотно с особым рисунком не будет скользким. А сама трасса будет четырехполосной -  по две в каждом направлении, что также будет способствовать безопасности. К концу осени здесь будет преобразован  восьмой километр трассы. Это только один из этапов масштабной реконструкции оживленной дороги.

Магистраль Минск - Борисов расширят

Активные работы сейчас идут и на магистрали Р53, которая связывает столицу со Смолевичами, Жодино и Борисовом. Из-за высокого транспортного потока ее тоже расширят.

 
Теги: Минск
 
 
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Каждый день укладывают до полутора километров бетонного покрытия. Этот материал более долговечен, чем обычный асфальт. Полотно с особым рисунком не будет...
 
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