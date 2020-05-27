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Магистраль Минск - Борисов расширят

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Реконструкция автомагистралей продолжается в Минской области Каждый день укладывают до полутора километров бетонного покрытия. Этот материал более долговечен, чем обычный асфальт. Полотно с особым рисунком не будет...

Каждый день укладывают до полутора километров бетонного покрытия. Этот материал более долговечен, чем обычный асфальт. Полотно с особым рисунком не будет скользким. А сама, что также будет способствовать безопасности. К концу осени здесь будет преобразован восьмой километр трассы. Это только один из этапов масштабной реконструкции оживленной дороги.Активные работы сейчас идут и на, которая связывает столицу со Смолевичами, Жодино и Борисовом. Из-за высокого транспортного потока ее тоже расширят.