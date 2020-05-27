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Реконструкция автомагистралей продолжается в Минской области
27.05.2020 12:51 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКаждый день укладывают до полутора километров бетонного покрытия. Этот материал более долговечен, чем обычный асфальт. Полотно с особым рисунком не будет скользким. А сама
Магистраль Минск - Борисов расширятАктивные работы сейчас идут и на
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Каждый день укладывают до полутора километров бетонного покрытия. Этот материал более долговечен, чем обычный асфальт. Полотно с особым рисунком не будет...
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