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«Колени выгибаются назад, а пальцы как пластилин». История Ксюши с синдромом Марфана
27.05.2020 12:24 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
От мамы 19-летней Ксюше передалось генетическое заболевание — синдром Марфана. При такой болезни поражаются многие системы организма: суставы, сердце, глаза, сосуды… Этот список у каждого больного свой. Как правило, визуально люди отличаются длинными тонкими пальцами, аномально гибкими конечностями и эльфийскими ушами. Все детство девушка провела в больницах: операции на глазах, осмотры сердца, постоянные анализы. Из-за повышенного внимания студентов-медиков Ксюша даже начала называть себя «бесплатным зоопарком». Но, пожалуй, самое сложное, это строить планы на будущее зная, что с большой долей вероятности твоя жизнь будет ограничена 45-ю годами. Мы продолжаем проект
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Генетическая болезнь передалась Ксюше от мамы.
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