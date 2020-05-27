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Буквально плавали в масле. Гродненские таможенники нашли в цистерне поезда 15 тысяч пачек сигарет
27.05.2020 13:12 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В пункте таможенного оформления «Лида» таможенники при осмотре цистерны с рапсовым маслом в грузовом составе обнаружили внутри 15 тысяч пачек сигарет,
Крупную партию контрабандных табачных изделий пытались вывезти в Литву. Сигареты обнаружили таможенники, которые решили проверить один из вагонов грузового поезда, — были несоответствия в документах.
При тщательном досмотре и обнаружили в цистерне с рапсовом маслом 15 тысяч пачек сигарет, которые были обернуты в полиэтилен и обмотаны скотчем. Брикеты буквально плавали в масле.
Общая стоимость сигарет — 16,5 тыс. рублей.
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В пункте таможенного оформления «Лида» таможенники при осмотре одного из вагонов грузового состава обнаружили внутри 15 тысяч пачек сигарет.
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