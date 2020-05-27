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Буквально плавали в масле. Гродненские таможенники нашли в цистерне поезда 15 тысяч пачек сигарет

27.05.2020 13:12 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В пункте таможенного оформления «Лида» таможенники при осмотре цистерны с рапсовым маслом в грузовом составе обнаружили внутри 15 тысяч пачек сигарет, сообщает Гродненская региональная таможня.


Фото: grt.customs.gov.by

Крупную партию контрабандных табачных изделий пытались вывезти в Литву. Сигареты обнаружили таможенники, которые решили проверить один из вагонов грузового поезда, — были несоответствия в документах.



При тщательном досмотре и обнаружили в цистерне с рапсовом маслом 15 тысяч пачек сигарет, которые были обернуты в полиэтилен и обмотаны скотчем. Брикеты буквально плавали в масле.

Общая стоимость сигарет — 16,5 тыс. рублей.

 
 
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В пункте таможенного оформления «Лида» таможенники при осмотре одного из вагонов грузового состава обнаружили внутри 15 тысяч пачек сигарет.
 
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