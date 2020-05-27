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16-летний подросток пригрозил брестчанке опубликовать ее интим-фото, если она не перечислит ему 25 рублей

27.05.2020 13:12 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 16-летнего жителя Малоритского района, который вымогал у несовершеннолетней брестчанки деньги за ее интимные фото, сообщает МВД.


Фото иллюстрационное

В прошлом году 17-летняя брестчанка в социальной сети поделилась с парнем своими полуобнаженными фотографиями. Еще через несколько месяцев эти снимки ей сбросил в личку неизвестный с угрозой обнародовать интим-фото, если она не перечислит ему 25 рублей. Для перевода денег виртуальный собеседник сбросил ей номер своей карты. Девушка не стала платить и обратилась в милицию.

Шантажистом оказался 16-летний житель Малоритского района. Подросток еще в прошлом году получил доступ к странице потерпевшей и скачал из ее переписки все фотографии. Когда ему понадобились деньги для апгрейда в онлайн-игре, он решил выманить нужную сумму у девушки.

В отношении подростка возбудили уголовное дело за вымогательство.

 
 
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