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«Кнопку не нажимай, тогда будет все хорошо». В Гомеле начался суд над грабителем банков

27.05.2020 14:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле начался суд по делу о серии разбойных нападений на отделения банков в Гомельском районе. Обвиняемый — 25-летний житель Буда-Кошелевского района, которого задержали в марте нынешнего года. До этого молодой человек успел с «предметом, похожим на пистолет» ограбить отделение банка в Большевике, а потом попытался «взять» и банк в агрогородке Бобовичи. Но что-то пошло не так.


Фото: Елена Бычкова, TUT.BY

В коридоре суда Гомельского района 27 марта перешептываются две женщины — это работницы «Беларусбанка», они проходят по делу потерпевшими. В противоположной им стороне — мрачнее тучи стоят родители обвиняемого.

Гомелем">Напомним, 10 января неизвестный зашел в банк и, угрожая предметом, похожим на пистолет, приказал кассиру складывать деньги. В результате было похищено в эквиваленте около 11 тысяч белорусских рублей. 2 марта неизвестный зашел в одно из отделений банка в Бобовичах и потребовал у кассира деньги. Однако кассир не растерялась и нажала тревожную кнопку. Мужчина скрылся. Но вскоре был задержан.

Сейчас его обвиняют в угрозе применения насилия, опасного для жизни и здоровья потерпевшего, с целью непосредственного завладения имуществом (разбой), совершенный повторно и в крупном размере. Мужчине грозит до 15 лет колонии.

Вскоре в окружении конвоя приводят среднего роста молодого человека в наручниках. Станиславу 25, до момента, как попал за решетку, судим не был, занимался техническим обслуживанием дымоходов, есть жена, с которой уже не живет, девушка, с которой сожительствует, двое детей — по одному от каждой, благополучные родители, зарплата 800 рублей, а еще — «2−3 тысячи» рублей кредитов в различных банках.

— Увлекался ставками на спорт и онлайн-казино, это зависимость, — объяснил кредиты суду обвиняемый.

По его словам, чтобы выплачивать кредиты, взял деньги у сожительницы, а на ограбление пошел, чтобы рассчитаться со всеми долгами.

— Но, как видите, выход оказался неверным, — очевидно расстроен Станислав.

Свою вину он полностью признал и раскаивается в совершенном преступлении. Родные полностью возместили ущерб — это, напомним, около 11 тысяч рублей.


Гасил кредиты, тратил на азартные игры и нужды семьи

Банк в Большевике, как потом и в Бобовичах, говорит Станислав, он выбрал случайно. Но до этого, признается, «ездил в разведку».

— Приехал на автобусе, зашел в банк, осмотрелся, уехал, — начинает свой рассказ обвиняемый. А через несколько дней он купил пистолет в отделе игрушек на гомельском рынке, взял Renault у отца сожительницы, съехал с трассы, переоделся, снял номера с машины — и подъехал к отделению банка.

— Достал пистолет и пакет и сказал, чтобы кассир доставала денежки и передала их мне, — пересказывает хронологию преступления Станислав. Все заняло, по его оценке, 2−3 минуты.

Когда в пакете оказались белорусские и российские рубли, доллары и евро (всего, напомним, в эквиваленте более 11 тысяч белорусских рублей), парень сел в машину и отправился в лес, где переодевался до ограбления. Там он сжег вещи и пистолет.

— Как распорядились деньгами? — интересуется прокурор.

— Гасил кредиты, тратил на азартные игры и нужды семьи.

— За сколько времени вы потратили эти деньги?

— Не помню. Больше месяца.


Когда деньги закончились, а долги остались, Станислав решил повторить декабрьский план: купил на том же рынке новый пистолет и новый шарф, взял у мамы ее Skoda Octavia и отправился в другой агрогородок — Бобовичи.

Но в этот раз все пошло не так.

— Она [кассир] сказала, что денег нет, открыла кассу и нажала тревожную кнопку. Я уехал.

Судья Тамара Заставнецкая интересуется, как кассиры восприняли игрушечные пистолеты, могли ли ассоциировать их с настоящим оружием.

— Возможно.

«Нажала на кнопку? Ну, молодец!»

Сотрудницы «Беларусбанка» рассказали, что пережили в дни ограбления.

— Сказал что-то типа «если нажмешь кнопку, не все из твоей семьи придут сегодня домой». Сказал он это дважды. Потом начал торопить: «Быстрее, деньги!». Я передала рубли и больше не хотела передавать. Денег, говорю, нет. Он сказал: «Тогда — валюта, открой ящик стола с валютой. Кнопку не нажимай, тогда будет все хорошо», — вспоминает сотрудница отделения № 302/193 в Большевике.

Судья уточнила, намерена ли она требовать возмещение от обвиняемого морального вреда.

— Вред был, конечно, но требовать ничего не буду, — ответила кассир.


Ее коллега из Бобовичей призналась, что в момент попытки ограбления даже не успела испугаться. Может быть, поэтому и нажала тревожную кнопку.

— Я открыла ящик стола — денег нет. Ничего доставать не буду. Он сказал что-то типа: «Вы же хотите окончить хорошо рабочий день?» Потом я увидела оружие, он сказал: «Доставай тогда валюту». Я стала специально медленно доставать документы — и нажала кнопку.

— Обвиняемый это заметил? — уточняет судья.

— Да, он спросил: «Нажала на кнопку? Ну, молодец!». Я вообще сначала подумала, что это какая-то проверка со стороны банка, — пожимает плечами кассир.


Кстати, этого суда могло и не быть, если бы не внимательность местных: сразу несколько жителей Бобовичей проявили в день второго ограбления небывалую бдительность. Это и помогло задержать грабителя.

Свидетелю Ирине, например, молодой человек недалеко от банка не уступил дорогу. Светлая Skoda Octavia без номеров неслась как оголтелая, а водитель был в маске — а тогда ведь еще не было никакой пандемии! Это вызывало у женщины удивление.

— Потом возвращаюсь — эта Skoda стоит. Потом мне надо было в банк, а он оказался закрыт. А потом уже приехала милиция, я все сопоставила.

Пока Ирина общалась с оперативниками, Станислав отсиживался в лесу на окраине агрогородка — нужно было избавиться от улик. Но и тут все пошло не так — на его, казалось бы, неприметную Skoda почему-то обратил внимание работник местного автосервиса, расположенного аж в полутора километрах от места стоянки.

— Там люди останавливаются либо чтобы земли взять, чтобы что-то у себя посадить, либо бросают мусор в ямы, а нас потом заставляют убирать. Поэтому мы с директором и решили посмотреть, что там за машина. Когда подъехали, багажник был открыт, стоял человек в темном, спереди отсутствовали номерные знаки. Мы проехали мимо, а когда развернулись и ехали обратно, на машине уже номера висели. Это удивило. Мы вернулись, а минут через 15 к нам приехали сотрудники милиции, спросили не видели ли машину светлого цвета? Да вон, говорю, стоит.

Так Станислава и задержали.

После обеда в суде пройдут прения сторон.

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Теги: Курсы валют, Гомель
 
 
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Станиславу 25, до момента, как попал за решетку, судим не был, занимался техническим обслуживанием дымоходов, имел зарплату 800 рублей и 2−3 тысячи рублей кредитов.
 
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