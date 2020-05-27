На популярных пляжах Минска появятся велохабы

Источник материала: БT

Решение организовать парковки шеринговых велосипедов на пляжах связано с тем, что в летнее время людям удобно ездить на отдых именно на двухколесном транспорте. Предварительно планируется организовать два велохаба, где будет находиться определенное количество велосипедов.Подписывайтесь на Telegram-канал. Есть чем поделиться? Пишите