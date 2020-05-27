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На популярных пляжах Минска появятся велохабы
27.05.2020 14:42 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTРешение организовать парковки шеринговых велосипедов на пляжах связано с тем, что в летнее время людям удобно ездить на отдых именно на двухколесном транспорте. Предварительно планируется организовать два велохаба, где будет находиться определенное количество велосипедов.
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Решение организовать парковки шеринговых велосипедов на пляжах связано с тем, что в летнее время людям удобно ездить на отдых именно на двухколесном транспорте....
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