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Какие дамские сумки сейчас в тренде?
27.05.2020 21:30 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTАнтиобраз
Неправильно подобранная сумка уничтожает образ. Она черная, контрастная, слишком объемная и нивелирует талию. На хрупкой девушке эта спортивная сумка смотрится как чужеродный объект.
Какие дамские сумки сейчас в тренде?
Трендовый образ №1Чтобы спасти образ, выбираем более миниатюрную поясную сумку и носим ее как кросс-боди. На пользу образу идет акцентный цвет фуксии и золотая цепь в декоре сумочки, поддержанная цветом кроссовок.
Трендовый образ №2Эта сумка дважды в тренде. Во-первых, как объемный стеганый шоппер. Во-вторых, как аксессуар неонового цвета. Чтобы образ получился цельным, подчеркиваем ее яркими спортивными кроссовками в тон.
Модный лайфхакДамская сумочка всегда привлекает внимание к себе и той части фигуры, где она расположена. Если у вас широкие бедра, носите сумочку подмышкой. Если не хотите привлекать внимание к зоне живота, не носите поясные сумки. А модель кросс-боди - не лучший вариант для девушек с объемным бюстом.
Модные выводыСлишком объемная спортивная сумка на бедрах испортила и фигуру, и образ. Сумочка цвета фуксии на золотой цепочке - то, что нужно для яркого женственного образа. Поясной аксессуар сейчас перекидывают через плечо. Энергичный городской образ создает стеганая неоновая сумка. Шоппер актуально носить под мышкой.
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Антиобраз Неправильно подобранная сумка уничтожает образ. Она черная, контрастная, слишком объемная и нивелирует талию. На хрупкой девушке эта спортивная сумка...
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