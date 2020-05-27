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Какие дамские сумки сейчас в тренде?

27.05.2020 21:30 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Антиобраз

Неправильно подобранная сумка уничтожает образ. Она черная, контрастная, слишком объемная и нивелирует талию. На хрупкой девушке эта спортивная сумка смотрится как чужеродный объект.

Какие дамские сумки сейчас в тренде? 

  • Во-первых, яркие! Спокойные и привычные классические цвета пусть подождут до осени.  А теплый сезон - 2020 -  время сочно-зеленых, вкусно-оранжевых, ярко-солнечных и небесно-голубых аксессуаров. 
  • Во-вторых, на пике популярности змеиная кожа и всевозможные цепи. А если два модных тренда встретятся в одной сумочке - это просто джек-пот. 
  • В-третьих, в цене оригинальность. Не сдаются не очень-то практичные, зато такие милые микросумочки. А вот клатчи, наоборот, выросли в размерах и не желают ждать особого случая, чтобы показать себя. Повседневные клатчи - серьезная тенденция.
  • В тренде также сумки с жестким каркасом и минималистичным характером.  И самые-самые - дамские аксессуары с приставкой арт. Скрипка, кассета, веер, косуха или крупный рогатый скот - все что угодно способно вдохновить дизайнеров и модниц.

Трендовый образ №1

Чтобы спасти образ, выбираем более миниатюрную поясную сумку и носим ее как кросс-боди. На пользу образу идет акцентный цвет фуксии и золотая цепь в декоре сумочки, поддержанная цветом кроссовок.

Трендовый образ №2

Эта сумка дважды в  тренде. Во-первых, как объемный стеганый шоппер. Во-вторых, как аксессуар неонового цвета. Чтобы образ получился цельным, подчеркиваем ее яркими спортивными кроссовками в тон.

Модный лайфхак

Дамская сумочка всегда привлекает внимание к себе и той части фигуры, где она расположена. Если у вас широкие бедра, носите сумочку подмышкой. Если не хотите привлекать внимание к зоне живота, не носите поясные сумки. А модель кросс-боди - не лучший вариант для девушек с объемным бюстом. 

Модные выводы

Слишком объемная спортивная сумка на бедрах испортила и фигуру, и образ. Сумочка цвета фуксии на золотой цепочке - то, что нужно для яркого женственного образа. Поясной аксессуар сейчас перекидывают через плечо. Энергичный городской образ создает стеганая неоновая сумка. Шоппер актуально носить под мышкой.

 
 
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Антиобраз Неправильно подобранная сумка уничтожает образ. Она черная, контрастная, слишком объемная и нивелирует талию. На хрупкой девушке эта спортивная сумка...
 
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