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Готовность номер один. 28 мая – день пограничника
27.05.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Пограничная служба – удел сильных и мужественных людей, преданных своему делу, обладающих особыми знаниями, выдержкой и проницательностью. Начальник пограничного поста «Трушево» Евгений Самойлович не так давно в рядах пограничников, но уверен, что сделал правильный выбор своей профессии.
Еще будучи курсантом Института пограничной службы Евгений Самойлович, уроженец города Новогрудка, проходил стажировку на южных рубежах страны – в Пинском пограничном отряде. На распределении выпускник был готов поехать в любую точку Беларуси, но все-таки предпочтение отдал уже хорошо знакомому коллективу.
К службе Евгений приступил в 2017 году, служил заместителем в отделе пограничной службы «Речица», на погранзаставе «Дивин». Вскоре руководство отряда доверило ответственному и грамотному молодому специалисту выполнять обязанности на новой должности. Полгода назад Евгений Сергеевич был назначен на должность начальника пограничного поста «Трушево». Здесь пинские пограничники охраняют около 14 километров границы с Украиной. Участок имеет свою специфику – заболоченная местность, леса, и с белорусской, и с украинской стороны близко к границе находятся населенные пункты. Поэтому военнослужащие всегда находятся начеку, в боевой готовности.
Сегодня большое внимание руководством Госпогранкомитета уделяется инженерному обустройству границы, строительству объектов пограничной инфраструктуры. Постепенно улучшается быт пограничников, благоустраивается территория и на посту «Трушево». Здесь уже построена баня, преобразились плац, ритуальная площадка, спортивный городок. Своими силами возводят помещение, где разместятся комнаты отдыха для офицеров, столовая. Оказывает помощь в развитии инфраструктуры мест-
…По итогам оперативно-служебной деятельности в 2019 году лучшим среди пограничных постов в республике было признано подразделение Пинского погранотряда «Трушево». Новый начальник пограничного поста Евгений Самойлович достойно продолжает дело предшественников.
Наталья МИЛЕВСКАЯ
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