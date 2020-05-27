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Стратегическая задача для обороны

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ракеты класса воздух - воздух поступили на вооружение ВС Беларуси Тридцать управляемых ракет Р-27 класса воздух - воздух поступили на вооружение ВВС и ПВО Беларуси. Боеприпасы отправятся со сборочного производства на авиационную...

Тридцать управляемых ракет Р-27 класса воздух - воздух поступили на вооружение ВВС и ПВО Беларуси. Боеприпасы отправятся со сборочного производства на авиационную базу в Барановичах, где ими оснастят истребители Су-30, которые недавно поступили на вооружение наших военных. Это отслужившие свой срок советские ракеты, восстановленные специалистами кампании "БСВТ - новые технологии". После такой реконструкции боеприпас обретает современные характеристики и вместе с ними новую жизнь. Ракеты средней дальности Р-27 предназначены для перехвата самолетов и вертолетов всех типов, уничтожения беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет.Помимо Р-27 инженеры БСВТ работают над восстановлением ракет Р-60 и Р-73. Отметим, что такая работа на предприятии Госкомвоенпрома не разовый заказ. Как рассказали нашим корреспондентам, запасы подобных ракет исчисляются сотнями. В это же время военные специалисты считают, что отремонтированные или модернизированные ракеты этого типа могут быть востребованы и на международном рынке.