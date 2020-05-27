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Ракеты класса воздух - воздух поступили на вооружение ВС Беларуси
27.05.2020 15:52 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTТридцать управляемых ракет Р-27 класса воздух - воздух поступили на вооружение ВВС и ПВО Беларуси. Боеприпасы отправятся со сборочного производства на авиационную базу в Барановичах, где ими оснастят истребители Су-30, которые недавно поступили на вооружение наших военных. Это отслужившие свой срок советские ракеты, восстановленные специалистами кампании "БСВТ - новые технологии". После такой реконструкции боеприпас обретает современные характеристики и вместе с ними новую жизнь. Ракеты средней дальности Р-27 предназначены для перехвата самолетов и вертолетов всех типов, уничтожения беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет.
Филипп Баранов, директор ООО "БСВТ - новые технологии": "После ремонта в течение 2019 - начале 2020 года нашим предприятием было возвращено Минобороны Беларуси 140 ракет Р-27. Экспортная стоимость одной ракеты составляет около 650 000 долларов США. То есть экономический эффект достаточно легко можно сосчитать".
Стратегическая задача для обороны
Помимо Р-27 инженеры БСВТ работают над восстановлением ракет Р-60 и Р-73. Отметим, что такая работа на предприятии Госкомвоенпрома не разовый заказ. Как рассказали нашим корреспондентам, запасы подобных ракет исчисляются сотнями. В это же время военные специалисты считают, что отремонтированные или модернизированные ракеты этого типа могут быть востребованы и на международном рынке.
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Тридцать управляемых ракет Р-27 класса воздух - воздух поступили на вооружение ВВС и ПВО Беларуси. Боеприпасы отправятся со сборочного производства на авиационную...
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