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Прогноз погоды на 28 мая
27.05.2020 16:06 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЗавтра в Беларуси погодные условия будет определять умеренно теплая неустойчивая воздушная масса. В дневные часы 28 мая в отдельных районах республики ожидаются грозы.
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Завтра в Беларуси погодные условия будет определять умеренно теплая неустойчивая воздушная масса. В дневные часы 28 мая в отдельных районах республики ожидаются...
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