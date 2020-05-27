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В Минске на гаражах нарисовали 350-метровое граффити от БРСМ. Как оно выглядит

27.05.2020 15:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На гаражах в Курасовщине брсмовцы изобразили граффити на 350 метров. Сюжет — национальные мотивы и белорусские символы вроде БелАЗа, трактора и комбайна. Вот как это выглядит.


В БРСМ нам рассказали, что местные жители давно просили администрацию района благоустроить этот участок. Для этого решили привести в порядок фасад гаражного комплекса с помощью граффитистов из союза молодежи.

Авторы — Илья Трусковский и Иван Колтович. На роспись стены у них ушло три недели и 350 баллончиков краски.





На гаражах появились элементы национального орнамента, праздники «Купалье» и «Дожинки», достопримечательности в виде Мирского замка, Красного Костела в Минске. Не обошлось без огромного БелАЗа, трактора «Беларусь» и комбайнов. В центре картины — зубр.

Изображение создавали в рамках проекта Минской городской организации БРСМ «Мой родны кут». До этого активисты нарисовали славянских богов и белорусский орнамент на трансформаторной будке в Московском районе, а также расписали пейзажами стену гаражей на 300 метров вдоль улицы Стебенева.



 
Теги: Минск
 
 
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На фасаде гаражного комплекса в Курасовщине брсмовцы изобразили граффити на 350 метров. Сюжет - национальные мотивы и белорусские символы вроде «БелАЗа», трактора и...
 
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