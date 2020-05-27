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В Минске и области продолжается профилактическая акция "Внимание - дети!"
27.05.2020 16:06 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПравила дорожного движения в школах напоминают учителя, а на дорогах за водителями следят сотрудники ГАИ. Под особенным контролем - соблюдение скоростного режима, правил проезда пешеходных переходов и перевозки детей. В период проведения акции водителям необходимо ездить с включенным светом фар. За нарушение требования грозит штраф. Профилактическая акция "Внимание - дети!" продолжится до 5 июня.
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Правила дорожного движения в школах напоминают учителя, а на дорогах за водителями следят сотрудники ГАИ. Под особенным контролем - соблюдение скоростного режима,...
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