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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сезонная активность улиток в яблоневом саду Жители столичного микрорайона Малиновка в социальных сетях делятся съемками виноградных улиток, которые заползают на деревья в парке. Животные собираются сразу...

Жители столичного микрорайона Малиновка в социальных сетях делятся съемками виноградных улиток, которые заползают на деревья в парке. Животные собираются сразу по несколько особей и отдыхают в кронах молодых рябин и кленов. По словам ученых, такое количество моллюсков связано с периодом их размножения, который приходится как раз на конец весны. Кроме того, улиткам необходима тень - среди густой листвы. Специалисты отмечают, человеку и окружающей среде миграции моллюсков вреда не приносят. А вот в народном календаре такое количество улиток - к дождю и хорошему урожаю!