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Дожди и грозы ожидаются в отдельных районах Беларуси 28 мая

27.05.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Дожди и грозы ожидаются в отдельных районах Беларуси 28 мая
Дожди и грозы ожидаются в отдельных районах Беларуси 28 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг ожидается переменная облачность. Ночью будет преимущественно без осадков, днем в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер прогнозируется северный, северо-восточный 4-9 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 6-11 градусов выше нуля, днем — 17-22 градуса тепла.

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