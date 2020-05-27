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Беларусь и Россия отменят роуминг в этом году

27.05.2020 17:32 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В этом году Беларусь и Россия отменят роуминг. Страны работают над этим несколько лет. В декабре прошлого года была утверждена соответствующая дорожная карта. Сегодня документальное оформление замедляется из-за эпидемиологической ситуации и карантина в России. Несмотря на это, изменение сроков не планируется, рассказали нам в Министерстве связи и информатизации.
 
 
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В этом году Беларусь и Россия отменят роуминг. Страны работают над этим несколько лет. В декабре прошлого года была утверждена соответствующая дорожная карта....
 
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