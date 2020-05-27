|
"Шенген" для белорусов теперь за 35 евро
27.05.2020 17:18 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСоглашение об упрощении визового режима и реадмиссии между Европейским союзом и Беларусью сегодня утвердили в Совете ЕС. Документ также предусматривает сокращение срока решения о выдаче виз до 10 дней. Многие категории граждан смогут получить многократные визы с более длительным сроком действия в упрощенном порядке.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Соглашение об упрощении визового режима и реадмиссии между Европейским союзом и Беларусью сегодня утвердили в Совете ЕС. Документ также предусматривает...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)