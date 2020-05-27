Из Бреста в Минск и обратно по выходным будут курсировать дополнительные поезда

Источник материала: Tut.by

Белорусская железная дорога назначила дополнительные поезда по маршруту Минск-Брест-Минск. Курсировать они будут в выходные дни, сообщает пресс-служба ведомства.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

С 29 мая по пятницам и воскресеньям начнет ходить поезд межрегиональных линий экономкласса № 690/681 Брест-Минск-Брест. Из Бреста он будет отправляться в 14.30, а прибывать в Минск в 18.27. Обратно поезд будет уходить из Минска в 20.16, а прибывать в Брест в 00.15.

БелЖД предупреждает, что 3 июля поезд отменен, его перенесли на 2 июля.

С 31 мая назначен поезд межрегиональных линий № 667/646 Минск-Брест-Минск. Он будет отправляться из Минска в 11.44 и прибывать в Брест в 16.16, из Бреста поезд отправится в 17.28 и прибудет в Минск в 22.18. Поезд будет курсировать по воскресеньям.

Более подробную информацию о расписании движения назначенных дополнительных поездов можно получить на официальном сайте www.rw.by , в мобильном приложении «БЧ. Мой поезд» , а также в Контакт-центре БЖД по телефону 105.