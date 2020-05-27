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Кинологи и их собаки проходят подготовку в Центре повышения квалификации Департамента охраны МВД
27.05.2020 22:26 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЭто Даймон. Ему чуть больше года. И он только тренируется, чтобы стать служебной собакой. Первый выезд его ждет через 6 месяцев.
Начальную подготовку кинологи и их служебные собаки проходят в Центре повышения квалификации Департамента охраны МВД. Для службы используют определенные породы - немецкие овчарки и бельгийские овчарки малинуа.
Иван Зыль, майор милиции, начальник питомника служебных собак МГУ ДО: "В питомнике Минского городского управления Департамента охраны на данный момент находится патрульно-разыскных 13 собак. За каждым кинологом закреплена служебная собака. Использовать кинолог может только свою служебную собака и больше никакую. За 8 месяцев до списания (срок несения службы собаки 8 лет) милиционер-кинолог имеет право завести резервную собаку для дальнейшей замены старой собаки".
Вегасу уже 7 с половиной лет. Скоро он закончит службу. Работа у пса разыскного профиля. Хоть собака уже и в годах, не уступает своим молодым коллегам.
Роман Романчик, старшина милиции, милиционер-кинолог Октябрьского ОДО г. Минска: "В заводском отделе был совершен грабеж, избили гражданина и забрали пакет с продуктами. И собака привела через дворовую территорию и нашла пакет с продуктами, где после этого сняли отпечатки и узнали преступника".
Тренировки для собак проводятся каждую неделю. Одно из упражнений - задержание условного преступника. Сотрудники для защиты надевают специальный костюм. Весит он до 10 килограммов.
Дмитрий Губенко, лейтенант милиции, старший инспектор-кинолог питомника служебных собак МГУ ДО: "Собаки используются в основном для защиты наряда группы задержания. В связи с этим необходимо, чтобы собака кусала, обозначала, лаяла. В связи с этим занятия проводятся еженедельно, в некоторых случаях чаще".
Найти вещь по запаху для этих собак не проблема. Не важно, что это будет, служебный пес уверенно определит владельца. Эйзе скоро будет три года, она специалист по запахам.
Юрий Зубцов, прапорщик милиции, младший инспектор-кинолог МГУ ДО: "Если, допустим, у нас есть три подозреваемых, но не признаются. И если на месте преступления была какая-то вещь, не важно что. Эту вещь изымают, проводится экспертиза, все на камеру снимается, даем собачке занюхать и все, она его обозначает".
Дисциплина для собак - главное, все действия - только по команде хозяина. Эти овчарки очень милые и дружелюбные, но это служебные собаки, и они гроза любого преступника.
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Это Даймон. Ему чуть больше года. И он только тренируется, чтобы стать служебной собакой. Первый выезд его ждет через 6 месяцев. Начальную подготовку кинологи и их...
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