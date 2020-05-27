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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Кинологи и их собаки проходят подготовку в Центре повышения квалификации Департамента охраны МВД Это Даймон. Ему чуть больше года. И он только тренируется, чтобы стать служебной собакой. Первый выезд его ждет через 6 месяцев. Начальную подготовку кинологи и их...

Это Даймон. Ему чуть больше года. И он только тренируется, чтобы стать служебной собакой. Первый выезд его ждет через 6 месяцев.Начальную подготовку кинологи и их служебные собаки проходят в Центре повышения квалификации Департамента охраны МВД. Для службы используют определенные породы - немецкие овчарки и бельгийские овчарки малинуа.Вегасу уже 7 с половиной лет. Скоро он закончит службу. Работа у пса разыскного профиля. Хоть собака уже и в годах, не уступает своим молодым коллегам.Тренировки для собак проводятся каждую неделю. Одно из упражнений - задержание условного преступника. Сотрудники для защиты надевают специальный костюм. Весит он до 10 килограммов.Найти вещь по запаху для этих собак не проблема. Не важно, что это будет, служебный пес уверенно определит владельца. Эйзе скоро будет три года, она специалист по запахам.Дисциплина для собак - главное, все действия - только по команде хозяина. Эти овчарки очень милые и дружелюбные, но это служебные собаки, и они гроза любого преступника.