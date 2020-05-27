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Совет ЕС утвердил соглашение об упрощении визового режима с Беларусью
27.05.2020 19:10 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT"Шенген" для белорусов теперь 35 евро. Соглашение об упрощении визового режима и реадмиссии между Европейским союзом и Беларусью сегодня утвердили в Совете ЕС. Документ также предусматривает сокращение срока решения о выдаче виз до 10 дней. Многие категории граждан смогут получить многократные визы с более длительным сроком действия в упрощенном порядке.
И как пояснили в МИД нашей страны, если ЕС уведомит Беларусь о завершении процедур по ратификации до конца мая, то соглашения могут вступить в силу уже с 1 июля.
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"Шенген" для белорусов теперь 35 евро. Соглашение об упрощении визового режима и реадмиссии между Европейским союзом и Беларусью сегодня утвердили в Совете ЕС....
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