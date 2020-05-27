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В Пинском районе на последние звонки и «выпускные» ограничат продажу алкоголя

27.05.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Пинском районе на последние звонки и «выпускные» ограничат продажу алкоголя
В Пинском районе на последние звонки и «выпускные» ограничат продажу алкоголя, сообщает пресс-служба Пинского райисполкома.

30 мая 2020 г. в розничных торговых объектах на территории Пинского района, за исключением объектов общественного питания, время продажи алкогольных напитков будет ограничено с 00.00 до 24.00.

В этот день в школах района пройдут последние звонки.

Ограничения по продаже алкоголя действуют ежегодно в соответствии с ранее принятым решением Пинского райисполкома от 28 апреля 2017 г. № 439 «Об ограничении времени продажи алкогольных напитков на территории Пинского района».

Недавно в документ были внесены изменения, которые установили одним из ежегодных «дней трезвости» в Пинском районе 30 мая вместо 31-го. Это связано с переносом нынешней даты проведения последних звонков на Пинщине.

Всего в течение года 4 даты, когда продажа алкоголя в районе ограничена: 7 апреля, 15 мая, 30 мая и 1 сентября.

Нормативно-правовой акт направлен на популяризацию здорового образа жизни среди населения, профилактику пьянства и алкоголизма на территории Пинского района.

Также Пинским райисполкомом дополнительно принимаются решения по ограничению времени продажи алкогольных напитков в день проведения выпускных вечеров.

В этом году формат «выпускных» претерпел серьезные изменения в связи с эпидемиологической ситуацией. Выпускных вечеров в привычном представлении не будет. 10 июня в школах Пинского района пройдет торжественное вручение аттестатов и свидетельств об общем среднем и базовом образовании в 11, 9 классах.

В этот день с 14.00 до 24.00 торговые объекты района спиртное продавать не будут.

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