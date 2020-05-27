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БЖД продлила до 1 июля действие схемы рассадки в вагонах с учетом социальной дистанции

27.05.2020 19:10 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Рассадка по новой схеме была установлена БЖД с 15 апреля для соблюдения пассажирами необходимой социальной дистанции в купейных, плацкартных вагонах и вагонах с местами для сидения. 

"Эта мера нацелена на сохранение здоровья граждан, профилактику распространения вирусных инфекций среди пассажиров белорусской магистрали, а также создание комфортных условий проезда в поездах с нумерованными местами", - пояснили в пресс-центре БЖД.

Новая схема рассадки используется при оформлении проездных документов как в железнодорожных кассах, так и через интернет.


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Рассадка по новой схеме была установлена БЖД с 15 апреля для соблюдения пассажирами необходимой социальной дистанции в купейных, плацкартных вагонах и вагонах с...
 
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