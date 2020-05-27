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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так БЖД продлила до 1 июля действие схемы рассадки в вагонах с учетом социальной дистанции Рассадка по новой схеме была установлена БЖД с 15 апреля для соблюдения пассажирами необходимой социальной дистанции в купейных, плацкартных вагонах и вагонах с...

Рассадка по новой схеме была установлена БЖД с 15 апреля для соблюдения пассажирами необходимой социальной дистанции в купейных, плацкартных вагонах и вагонах с местами для сидения., - пояснили в пресс-центре БЖД.Новая схема рассадки используется при оформлении проездных документов как в железнодорожных кассах, так и через интернет.Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите