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Молинию и другие теплорастущие злаки перед делением нужно обрезать.

Есть нюансы в посадке разных злаков в горшок или грунт.

Молиния цветет в августе. Это идеальное для озеленения растение, которое требует полива только в большую засуху.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В конце весны самое время делить теплорастущие злаки: молинию, мискантусы, просо Теплорастущие злаки активно растут летом, когда почва прогрелась до 20-25 градусов. Их делят в начале сезона - в конце мая и в июне. Вернемся в питомник "Морозник"...

Теплорастущие злаки активно растут летом, когда почва прогрелась до 20-25 градусов. Их делят в начале сезона - в конце мая и в июне.Вернемся в питомник "Морозник" к делению декоративных злаков, которые отвоевывают все больше места в садах дачников. Чтобы расширять эти красивые островки, злаки можно и нужно делить. В конце весны самое время делить теплорастущие злаки: молинию, мискантусы, просо и другие.Начнем делить с молинии. Это теплорастущий декоративный злак. Весна, тепло, он понемногу отрастает, есть уже зеленые побеги.Делить будет удобнее. Она разрывается. Каждый побег может быть новой деленочкой.В молинии главное - не увлекаться и сильно мелко не разделять, потому что выходить маленькие куртинки сложно.Эту куртинку можно разделить на 2 части, побеги легко отходят друг от друга. Точек роста несколько есть, подрезаем корневую систему, чтобы она влезла в горшочек.Такая деленка уже в этом году зацветет, даст воздушную метелку злаков и будет красиво выглядеть.Молинию ни в коем случае нельзя заглублять - молиния разрастается не вверх, а вширь. Зеленая часть остается наверху. Молиния пойдет в рост и нарастит часть, которая будет цвести. При посадке в грунт земля должна быть по линии, как она и росла в грунте.Не все злаки делятся одинаково: есть нюансы, которые нужно учитывать.Сейчас на примере проса покажем отличия. Это просо прутевидное. Просо сорта "хеви-метал" имеет сизо-зеленые стебли, которые не нагибаются даже во время сильных дождей.Верх срезаем не боясь, так как точки роста только начинаются из земли, если даже срежем низко, ничего не повредим. Спокойно можем обрезать на см 5-10 от земли.Делим - как обычно, но не слишком мелко. Иначе придется доращивать в теплице. Особенно если май холодный и с возвратными заморозками. Не стоит рисковать.И еще одна особенность: просто растет из-под земли, оттуда стреляют его побеги, мы можем эти побеги немного присыпать. По уровню грунта засыпаем землей, чтобы они оказались под поверхностью почвы.Метелочки срезали, они у нас были зимним декором. Куртина, как видите, очень мощная, крупная. Злак разрастается неравномерно, а у него есть выстреливающие побеги, с которых вырастет куст и метелка потом заколосится. Маленькие росточки будут вегетативной массой нашего куста в грядущем сезоне.Все поделенные и пересаженные злаки нуждаются в поливе и присмотре.