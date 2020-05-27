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В Гродно в ночное время проводят дезинфекцию улиц и пассажирского транспорта

27.05.2020 21:44 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Конечно, ключевую роль в борьбе с инфекцией играют меры профилактики. Санобработке подвергаются общественный транспорт и места общего пользования. В Гродно дезинфекцию улиц проводят в ночное время, чтобы не создавать дополнительных неудобств. А междугородние автобусы обрабатываются в автопарках и на конечных пунктах маршрутов. Детали у Юрия Карнеловича.

Профилактика вирусных заболеваний

Водитель междугородных маршрутов Константин Богдан после окончания смены микроавтобус ставит на мойку. Это одно из главных правил санитарных норм. Работает тоже только в средствах индивидуальной защиты, а в рейс выходит с целым набором антисептиков.

Константин Богдан, водитель ОАО "Автобусный парк г. Гродно": "Чтобы обезопасить себя и пассажиров, мы работаем в перчатках и маске. У нас есть средства гигиены для обработки салона. Еще есть у нас средства личной гигиены для обработки рук".

Санитарная обработка маршрутных автобусов

В автобусном парке Гродно безопасность пассажиров и сотрудников в приоритете. После смены всю технику кроме традиционной уборки и чистки салона обязательно дезинфицируют. Специальные растворы распыляют при помощи пульверизаторов. Особое внимание автобусам, совершающим дальние рейсы.

Дезинфицируют междугородные автобусы и в полевых условиях. После прибытия в пункт назначения и высадки пассажиров водитель сам при помощи специальных средств протирает все поручни, сидения и подлокотники.

В Гродно в ночное время проводят дезинфекцию улиц и пассажирского транспорта


Места общего пользования - на особом контроле

За тем, как перевозчики соблюдают санитарные нормы, следят сотрудники гродненского автовокзала. Здесь одними из первых в регионе ввели масочный режим, а в залах ожидания количество мест сократили вдвое, чтобы соблюсти социальную дистанцию.

Ирина Чирич, инженер по охране труда филиала "Автовокзал г. Гродно" ОАО "Гроднооблавтотранс": "Проводится влажная уборка три раза в день дезинфицирующими средствами. После влажной уборки проводится распыление средств, протирание всех поручней, ручек".

Ночная дезинфекция улиц

А это уже ночной Гродно. На улицах города работает техника Спецавтохозяйства. Машины обрабатывают проезжую часть, тротуары и остановки общественного транспорта дезинфицирующим раствором. Под прицелом специалистов все места массового скопления людей.

Андрей Лисица, главный инженер ГГУПП "Спецавтохозяйство": "Проводится дезинфицирование остановок общественного транспорта, тротуаров в ночное время суток согласно регламенту, согласованному с заказчиками и санитарно-эпидемиологическими службами. У нас имеется на предприятии специальная техника, которая позволяет эту работу выполнить качественно и быстро".

Санитарная обработка города ночью - оптимальное решение. В это время интенсивность движения на улицах небольшая, а значит, нет дополнительных неудобств для дезинфекции. Такая спецтехника появляется на улицах областного центра раз в три дня. 

 
Теги: Гродно
 
 
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Конечно, ключевую роль в борьбе с инфекцией играют меры профилактики. Санобработке подвергаются общественный транспорт и места общего пользования. В Гродно...
 
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