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В Гродно в ночное время проводят дезинфекцию улиц и пассажирского транспорта
27.05.2020 21:44 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКонечно, ключевую роль в борьбе с инфекцией играют меры профилактики. Санобработке подвергаются общественный транспорт и места общего пользования. В Гродно дезинфекцию улиц проводят в ночное время, чтобы не создавать дополнительных неудобств. А междугородние автобусы обрабатываются в автопарках и на конечных пунктах маршрутов. Детали у Юрия Карнеловича.
Профилактика вирусных заболеванийВодитель междугородных маршрутов Константин Богдан после окончания смены микроавтобус ставит на мойку. Это одно из главных правил санитарных норм. Работает тоже только в средствах индивидуальной защиты, а в рейс выходит с целым набором антисептиков.
Константин Богдан, водитель ОАО "Автобусный парк г. Гродно": "Чтобы обезопасить себя и пассажиров, мы работаем в перчатках и маске. У нас есть средства гигиены для обработки салона. Еще есть у нас средства личной гигиены для обработки рук".
Санитарная обработка маршрутных автобусовВ автобусном парке Гродно безопасность пассажиров и сотрудников в приоритете. После смены всю технику кроме традиционной уборки и чистки салона обязательно дезинфицируют. Специальные растворы распыляют при помощи пульверизаторов. Особое внимание автобусам, совершающим дальние рейсы.
Дезинфицируют междугородные автобусы и в полевых условиях. После прибытия в пункт назначения и высадки пассажиров водитель сам при помощи специальных средств протирает все поручни, сидения и подлокотники.
Места общего пользования - на особом контролеЗа тем, как перевозчики соблюдают санитарные нормы, следят сотрудники гродненского автовокзала. Здесь одними из первых в регионе ввели масочный режим, а в залах ожидания количество мест сократили вдвое, чтобы соблюсти социальную дистанцию.
Ирина Чирич, инженер по охране труда филиала "Автовокзал г. Гродно" ОАО "Гроднооблавтотранс": "Проводится влажная уборка три раза в день дезинфицирующими средствами. После влажной уборки проводится распыление средств, протирание всех поручней, ручек".
Ночная дезинфекция улицА это уже ночной Гродно. На улицах города работает техника Спецавтохозяйства. Машины обрабатывают проезжую часть, тротуары и остановки общественного транспорта дезинфицирующим раствором. Под прицелом специалистов все места массового скопления людей.
Андрей Лисица, главный инженер ГГУПП "Спецавтохозяйство": "Проводится дезинфицирование остановок общественного транспорта, тротуаров в ночное время суток согласно регламенту, согласованному с заказчиками и санитарно-эпидемиологическими службами. У нас имеется на предприятии специальная техника, которая позволяет эту работу выполнить качественно и быстро".
Санитарная обработка города ночью - оптимальное решение. В это время интенсивность движения на улицах небольшая, а значит, нет дополнительных неудобств для дезинфекции. Такая спецтехника появляется на улицах областного центра раз в три дня.
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Конечно, ключевую роль в борьбе с инфекцией играют меры профилактики. Санобработке подвергаются общественный транспорт и места общего пользования. В Гродно...
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