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Визовый центр Великобритании с 1 июня возобновит работу. Посетители должны быть в масках
27.05.2020 20:18 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Визовый центр Великобритании с 1 июня возобновит свою деятельность. Об этом
— С 1-го июня Визово Иммиграционная Служба Великобритании начинает поэтапное возобновление услуг, и наш Визовый центр в Минске будет открыт с этой же даты.
Запись на подачу документов доступна уже с сегодняшнего дня — 27 мая.
Время работы центра
— Вы должны будете носить маску и соблюдать правила социального дистанцирования, чтобы войти в наш центр.
Также в визовом центре напоминают, что с 8 июня в Великобритании начинают действовать
Напомним, с 21 мая прием документов на все типы краткосрочных шенгенских виз (туризм, деловая виза и др.) со сроком действия с 16 июня 2020 года
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Принимать заявителей будут пока только два раза в неделю - по понедельникам и четвергам. Посетители должны быть в маске и соблюдать правила социального...
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