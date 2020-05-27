Источник материала: БT

Вооружение от советского прошлого к современности







Развитие ракетного производства в Беларуси

Перспективы белорусского вооружения на международном рынке

На защите мирного неба над головой

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 30 управляемых ракет Р-27 класса воздух - воздух поступили на вооружение белорусской армии Сегодня боеприпасы отправились на авиабазу в Барановичах, где ими оснастят боевые машины, в том числе и истребители Су-30, которые были приняты на вооружение...

Сегодня боеприпасы отправились на авиабазу в Барановичах, где ими оснастят боевые машины, в том числе и истребители Су-30, которые были приняты на вооружение недавно. Это уже вторая подобная. Таким образом на защиту мирного белорусского неба в войска ВВС отправлено 140 боеприпасов. По сути, новыми их делают специалисты компании "БСВТ" на основе отслуживших советских ракет. После такой реконструкции они обретают новую жизнь. Как к надежности добавить современные характеристики и вместе с этим получить выгоду? О возможностях отечественной отрасли ракетостроения и ее перспективах на мировом уровне -В моих руках, можно сказать, целое состояние. Это отремонтированная ракета Р-27. На мировом рынке ее стоимость как минимум несколько сотен тысяч долларов. Правда, ее боевой путь не так уж и долог - до нескольких минут, именно столько длится боевой пуск. А вот судьба ее цели еще менее завидна: боеприпас предназначен для поражения практически любого воздушного объекта - от беспилотных летательных аппаратов до самолетов системы стелс. В этом и заключается принцип нанесения непоправимого ущерба противнику.О том, может ли советское вооружение отвечать современным требованиям, нам в деталях рассказывает главный спец сборочного цеха Сергей Шевчик. Цена боеприпаса не заоблачная, а наоборот реальная. Ведь надежность - это тренд советской военной техники и вооружения. Первоначальный этап ремонта путем замены работоспособных отсеков позади. Сейчас освоен глубокий ремонт всей аппаратной части, а это блок энергоснабжения, взрыватель и головка самонаведения.Во время боевого пуска ракета действует полностью автономно. С одной стороны, ее ведет вперед система самонаведения, с другой - толкает мощный твердотопливный двигатель, который разгоняет боевую часть до скорости четыре с половиной маха, то есть практически пять с половиной тысяч километров в час.Беларусь - мирное государство, но порох нужно всегда держать сухим. Такова стратегия самостоятельной независимой страны. Конкретные поручения специалистам ГВПК Глава государства дал на минувшей неделе, посещая опытно-испытательный участок одного из предприятий военного назначения. Акцент сделан на развитие отечественного ракетостроения, то есть выпуск собственного современного вооружения, которое на высоком уровне поддержит обороноспособность страны.На предприятии "БСВТ" помимо Р-27 осваивают ремонт ракет Р-60 и Р-73. Насколько это необходимо, можно понять хотя бы с точки зрения экономической выгоды. К примеру, себестоимость обновления Р-27 своими силами - 7 000 долларов, по международным ценам - в десятки раз дороже. Поэтому, учитывая запасы в Вооруженных силах Беларуси старых советских ракет, речь идет об экономии десятков миллионов бюджетных средств.Возможности для применения таланта и освоенных технологий белорусскими инженерами очень широки. Целый ряд стран на планете продолжает использовать советскую или российскую авиацию, а значит, и боеприпасы к ней. И как показывает мировая практика, национальная безопасность дорогого стоит, а порою и бесценна.