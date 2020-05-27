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30 управляемых ракет Р-27 класса воздух - воздух поступили на вооружение белорусской армии
27.05.2020 21:44 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня боеприпасы отправились на авиабазу в Барановичах, где ими оснастят боевые машины, в том числе и истребители Су-30, которые были приняты на вооружение недавно. Это уже вторая подобная
В моих руках, можно сказать, целое состояние. Это отремонтированная ракета Р-27. На мировом рынке ее стоимость как минимум несколько сотен тысяч долларов. Правда, ее боевой путь не так уж и долог - до нескольких минут, именно столько длится боевой пуск. А вот судьба ее цели еще менее завидна: боеприпас предназначен для поражения практически любого воздушного объекта - от беспилотных летательных аппаратов до самолетов системы стелс. В этом и заключается принцип нанесения непоправимого ущерба противнику.
Вооружение от советского прошлого к современностиО том, может ли советское вооружение отвечать современным требованиям, нам в деталях рассказывает главный спец сборочного цеха Сергей Шевчик. Цена боеприпаса не заоблачная, а наоборот реальная. Ведь надежность - это тренд советской военной техники и вооружения. Первоначальный этап ремонта путем замены работоспособных отсеков позади. Сейчас освоен глубокий ремонт всей аппаратной части, а это блок энергоснабжения, взрыватель и головка самонаведения.
Сергей Шевчик, начальник цеха регламента и ремонта производственного участка "Орша" ООО "БСВТ - новые технологии": "Раньше на создание этих ракет работал весь Советский Союз, сейчас его не собрать. Пытаемся своими силами, разработана документация, узлы очень сложные".
Во время боевого пуска ракета действует полностью автономно. С одной стороны, ее ведет вперед система самонаведения, с другой - толкает мощный твердотопливный двигатель, который разгоняет боевую часть до скорости четыре с половиной маха, то есть практически пять с половиной тысяч километров в час.
Сергей Груца, замначальника испытательного центра ООО "БСВТ - новые технологии": "Проводим весь спектр исследований пороха для двигателей для хранения и дальнейшей эксплуатации".
Развитие ракетного производства в БеларусиБеларусь - мирное государство, но порох нужно всегда держать сухим. Такова стратегия самостоятельной независимой страны. Конкретные поручения специалистам ГВПК Глава государства дал на минувшей неделе, посещая опытно-испытательный участок одного из предприятий военного назначения. Акцент сделан на развитие отечественного ракетостроения, то есть выпуск собственного современного вооружения, которое на высоком уровне поддержит обороноспособность страны.
Перспективы белорусского вооружения на международном рынке
На предприятии "БСВТ" помимо Р-27 осваивают ремонт ракет Р-60 и Р-73. Насколько это необходимо, можно понять хотя бы с точки зрения экономической выгоды. К примеру, себестоимость обновления Р-27 своими силами - 7 000 долларов, по международным ценам - в десятки раз дороже. Поэтому, учитывая запасы в Вооруженных силах Беларуси старых советских ракет, речь идет об экономии десятков миллионов бюджетных средств.
Филипп Баранов, директор ООО "БСВТ - новые технологии": "После ремонта в течение 2019 - начале 2020 года нашим предприятием было возвращено Минобороны Беларуси 140 ракет Р-27. Экспортная стоимость одной ракеты составляет около 650 000 долларов США. То есть экономический эффект достаточно легко можно сосчитать".
На защите мирного неба над головойВозможности для применения таланта и освоенных технологий белорусскими инженерами очень широки. Целый ряд стран на планете продолжает использовать советскую или российскую авиацию, а значит, и боеприпасы к ней. И как показывает мировая практика, национальная безопасность дорогого стоит, а порою и бесценна.
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Сегодня боеприпасы отправились на авиабазу в Барановичах, где ими оснастят боевые машины, в том числе и истребители Су-30, которые были приняты на вооружение...
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