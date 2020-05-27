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Дело молодых. Учитель Александр Малентинович

27.05.2020 22:13 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Наглядный пример, когда молодые кадры остаются в сельской местности и при этом становятся успешными руководителями. Наш следующий сюжет о молодом директоре школы, который продолжил семейную династию педагогов. Ведет здоровый образ жизни, занимается фотографией и волонтерством. О "Деле молодых"  Марина Романовская.

Александ Малентинович продолжает семейную  династию учителей

Общение с родными Александр Малентинович в шутку называет педсоветом. Еще бы,  педагогический стаж династии более 300 лет. Биологи, математики, физики, учителя начальных классов. Кем хочет стать, когда вырастет, Александр знал наверняка. 

Перспективный молодой специалист возглавил сельскую школу

Выпускник педагогического университета приехал  работать учителем в Толочин. А спустя время перспективному специалисту предложили возглавить сельскую школу. И сейчас он в числе самых молодых руководителей в северном регионе страны. 

Дело молодых. Учитель Александр Малентинович


В школе 134 ученика. Это дети из агрогородка Славени и ближайших деревень. Каждый учебный год небольшой сельской школы наполнен интересными проектами. Зачастую авторы - сами дети. Инициативу поддерживают и учителя. 

Александр Малентинович гордится коллективом. Большинство педагогов  намного старше директора. Но это, говорят учителя, большой плюс. Тандем опыта и молодости. 

Алла Пасютина, руководитель музея Славенской средней школы им. П. А. Галецкого: "Энергичный, модный, старательный, спокойный. Молодые люди должны приходить в школу, вносить свою такую искорку молодости..."

Анатолий Белогуров, начальник отдела по образованию Толочинского райисполкома: "Что делаем? В первую очередь наставничество более опытных педагогов. Есть кому учить. Также нетривиальный подход, неформальный. Поэтому есть закрепление и в городских, и в сельских школах".

Школьники и учителя вместе занимаются спортом

Супруга Александра Малентиновича тоже педагог. Работает учителем английского  в райцентре. Объединяют и общие интересы - путешествия и спорт. К слову, и физическому воспитанию школьников самое пристальное внимание. 

Дело молодых. Учитель Александр Малентинович


Многие выпускники школы выбирают аграрную профессию

Сегодня традиционный для школы турнир по волейболу: учителя против выпускников. Дружба победила и в этот раз. К слову, в этом году выпускаются ученики агрокласса. И многие  хотят проявить себя в АПК. 

Юлия Корольчук, ученица 11-го класса Славенской средней школы им. П. А. Галецкого: "Нравится работать с животными, именно эта отрасль. Дома тоже есть хозяйство. Мама работает тоже на таком предприятии. Поэтому еще и поэтому решила".
 

Реконструкция школьного музея

У молодого директора много задумок и планов. Сейчас в школе идет реконструкция историко-краеведческого музея. Его создавали разные поколения педагогов, чтобы ученики знали и всегда помнили историю региона, где прошло их детство. 

 
 
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Наглядный пример, когда молодые кадры остаются в сельской местности и при этом становятся успешными руководителями. Наш следующий сюжет о молодом директоре школы,...
 
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