Источник материала: БT

Александ Малентинович продолжает семейную династию учителей

Перспективный молодой специалист возглавил сельскую школу

Школьники и учителя вместе занимаются спортом

Многие выпускники школы выбирают аграрную профессию

Реконструкция школьного музея

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Дело молодых. Учитель Александр Малентинович Наглядный пример, когда молодые кадры остаются в сельской местности и при этом становятся успешными руководителями. Наш следующий сюжет о молодом директоре школы,...

Наглядный пример, когда молодые кадры остаются в сельской местности и при этом становятся успешными руководителями. Наш следующий сюжет о молодом директоре школы, который продолжил семейную династию педагогов. Ведет здоровый образ жизни, занимается фотографией и волонтерством. О "Деле молодых"Общение с родными Александр Малентинович в шутку называет педсоветом. Еще бы, педагогический стаж династии более 300 лет. Биологи, математики, физики, учителя начальных классов. Кем хочет стать, когда вырастет, Александр знал наверняка.Выпускник педагогического университета приехал работать учителем в Толочин. А спустя время перспективному специалисту предложили возглавить сельскую школу. И сейчас он в числе самых молодых руководителей в северном регионе страны.В школе 134 ученика. Это дети из агрогородка Славени и ближайших деревень. Каждый учебный год небольшой сельской школы наполнен интересными проектами. Зачастую авторы - сами дети. Инициативу поддерживают и учителя.Александр Малентинович гордится коллективом. Большинство педагогов намного старше директора. Но это, говорят учителя, большой плюс. Тандем опыта и молодости.Супруга Александра Малентиновича тоже педагог. Работает учителем английского в райцентре. Объединяют и общие интересы - путешествия и спорт. К слову, и физическому воспитанию школьников самое пристальное внимание.Сегодня традиционный для школы турнир по волейболу: учителя против выпускников. Дружба победила и в этот раз. К слову, в этом году выпускаются ученики агрокласса. И многие хотят проявить себя в АПК.У молодого директора много задумок и планов. Сейчас в школе идет реконструкция историко-краеведческого музея. Его создавали разные поколения педагогов, чтобы ученики знали и всегда помнили историю региона, где прошло их детство.