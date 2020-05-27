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От граждан поступило более 2 300 предложений по улучшению КоАП
27.05.2020 22:13 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПроекты кодексов об административной ответственности находятся в высокой степени готовности. Сегодня в Администрации Президента прошло заседание межведомственной экспертной комиссии, которая занимается разработкой обновленных документов. Осталось уточнить некоторые нюансы, провести экспертизы, после чего документы представят Главе государства. По поручению Президента существенно снижен карательный уклон кодексов. Это, в частности, касается как минимум 236 составов правонарушений и позволяет применять мягкую меру ответственности.
Кроме того, сегодня завершилось общественное обсуждение изменений в документы. Отмечается высокая активность граждан. От них поступило более 2 300 предложений. Больше всего - по главе закона, связанной с дорожным движением.
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Проекты кодексов об административной ответственности находятся в высокой степени готовности. Сегодня в Администрации Президента прошло заседание...
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