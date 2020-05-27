Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так От граждан поступило более 2 300 предложений по улучшению КоАП Проекты кодексов об административной ответственности находятся в высокой степени готовности. Сегодня в Администрации Президента прошло заседание...

Проекты кодексов об административной ответственности находятся в высокой степени готовности. Сегодня в Администрации Президента прошло заседание межведомственной экспертной комиссии, которая занимается разработкой обновленных документов. Осталось уточнить некоторые нюансы, провести экспертизы, после чего документы представят Главе государства. По поручению Президента существенно снижен карательный уклон кодексов. Это, в частности, касается как минимум 236 составов правонарушений и позволяет применять мягкую меру ответственности.Кроме того, сегодня завершилось общественное обсуждение изменений в документы. Отмечается высокая активность граждан. От них поступило более 2 300 предложений. Больше всего - по главе закона, связанной с дорожным движением.