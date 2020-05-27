Житель Гомельщины работал вахтовым методом в Москве. Из России привозил не только зарплату, но и героин

Источник материала: Tut.by

В Минске задержали жителя Гомельской области, который продавал героин. Наркотики мужчина привозил из России, где работал вахтовым методом, сообщили в МВД.





43-летний мужчина работал строителем вахтовым методом в Москве. Там приобретал наркотики и привозил их в Беларусь. В Минске продавал друзьям и знакомым.

Столичные оперативники с помощью служебной собаки по месту временного проживания мужчины обнаружили более 52 граммов героина. Также героин нашли и в кармане у хозяина квартиры — за предоставленную временно жилплощадь гость расплатился с ним наркотиком.

Известно, что житель Гомельщины уже привлекался к уголовной ответственности за сбыт наркотиков. Возбуждено уголовное дело.