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Житель Гомельщины работал вахтовым методом в Москве. Из России привозил не только зарплату, но и героин
28.05.2020 06:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске задержали жителя Гомельской области, который продавал героин. Наркотики мужчина привозил из России, где работал вахтовым методом,
43-летний мужчина работал строителем вахтовым методом в Москве. Там приобретал наркотики и привозил их в Беларусь. В Минске продавал друзьям и знакомым.
Столичные оперативники с помощью служебной собаки по месту временного проживания мужчины обнаружили более 52 граммов героина. Также героин нашли и в кармане у хозяина квартиры — за предоставленную временно жилплощадь гость расплатился с ним наркотиком.
Известно, что житель Гомельщины уже привлекался к уголовной ответственности за сбыт наркотиков. Возбуждено уголовное дело.
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Житель Гомельщины работал вахтовым методом в Москве. Из России привозил не только зарплату, но и героин
43-летний мужчина работал строителем в Москве. Там же приобретал наркотики и привозил их в Беларусь. В Минске продавал друзьям и знакомым.
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