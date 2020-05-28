ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Пышные оладьи

28.05.2020 08:22 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Возьмем: 
  • 250 мл кефира,
  • 40 мл воды,
  • 1 яйцо,
  • 240 г муки,
  • 2 столовые ложки сахара, 
  • пол чайной ложки соли и столько же соды,
  • растительное масло. 
Кефир выливаем в кастрюльку, добавляем воду, перемешиваем, ставим на плиту. Подогреваем. Кефир должен быть довольно теплым, но не горячим. 

Жирность кефира для хорошего результата не имеет значения. Можно использовать как очень жирный, так и однопроцентный кефир. 

В отдельной мисочке смешиваем яйцо, соль и сахар. Взбиваем венчиком или вилкой до однородной массы. Добавляем  к яичной массе теплый кефир. Взбиваем, пока на поверхности не появятся пузырьки. Частями добавляем просеянную муку. Перемешиваем до однородной массы. И только в самом конце вводим соду. 

Если в тесте есть кисломолочные компоненты, например, кефир, соду можно не гасить. 

Еще раз все перемешиваем. Тесто должно получиться довольно густым, должно медленно сползать по ложке. На разогретую сковороду наливаем растительное масло. Обжариваем оладушки до готовности с двух сторон. Подаем со сметаной или вареньем. 

Путь ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Возьмем:  250 мл кефира, 40 мл воды, 1 яйцо, 240 г муки, 2 столовые ложки сахара,  пол чайной ложки соли и столько же соды, растительное масло.  Кефир выливаем в...
 
Новости дня
Новости общества
 
Житель Гомельщины работал вахтовым методом в Москве. Из России привозил не только зарплату, но и героин
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

27.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
28.05.2020
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Soligorsk News

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика