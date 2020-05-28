Источник материала: БT

250 мл кефира,

40 мл воды,

1 яйцо,

240 г муки,

2 столовые ложки сахара,

пол чайной ложки соли и столько же соды,

растительное масло.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Пышные оладьи Возьмем: 250 мл кефира, 40 мл воды, 1 яйцо, 240 г муки, 2 столовые ложки сахара, пол чайной ложки соли и столько же соды, растительное масло. Кефир выливаем в...

Возьмем:Кефир выливаем в кастрюльку, добавляем воду, перемешиваем, ставим на плиту. Подогреваем. Кефир должен быть довольно теплым, но не горячим.В отдельной мисочке смешиваем яйцо, соль и сахар. Взбиваем венчиком или вилкой до однородной массы. Добавляем к яичной массе теплый кефир. Взбиваем, пока на поверхности не появятся пузырьки. Частями добавляем просеянную муку. Перемешиваем до однородной массы. И только в самом конце вводим соду.Еще раз все перемешиваем. Тесто должно получиться довольно густым, должно медленно сползать по ложке. На разогретую сковороду наливаем растительное масло. Обжариваем оладушки до готовности с двух сторон. Подаем со сметаной или вареньем.Путь ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.