Жителям Гродно, которые покупали в аптеках препараты по фальшивым рецептам, вынесли приговор

Источник материала: Tut.by

Мужчина и женщина из Гродно покупали в аптеках по поддельным рецептам сильнодействующие препараты. Часть продавали по завышенным ценам наркозависимым. 21 мая суд вынес приговор. Об этом сообщает пресс-служба Гродненского областного суда.



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49-летняя женщина и ее 43-летний знакомый по поддельным бланкам получали в аптеках сильнодействующие препараты: зопиклон, димедрол и сомнол. Часть их них пара употребляла сама, часть — продавала по завышенным ценам наркозависимым.

Обвиняемые признали вину в полном объеме.

Женщине судом было назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок 3 года. Мужчина получил наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок 1 год 6 месяцев. Оба пройдут принудительное лечение от наркомании.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.

Напомним, как в январе этого года милиция задержала двух жителей Гродно . Они покупали в аптеках по поддельным рецептам сильнодействующие препараты. Часть продавали по завышенным ценам наркозависимым. Всего в аптеках города на тот момент нашли 16 поддельных рецептов.

Выяснилось, что весной 2019 года на съемной квартире женщина нашла недействительную печать врача, а позже — и медицинский рецепт. В нем с помощью корректора замазала все записи и сделала его копию на принтере. Чистые бланки женщина заполняла сама, выписывая, а затем покупая в аптеках таблетки. В милиции также отметили, что и женщина и мужчина нигде не работают, живут за счет случайных заработков и ранее привлекались к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.