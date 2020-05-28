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Проекты КоАП находятся в высокой степени готовности
28.05.2020 08:50 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОсталось уточнить некоторые нюансы, провести экспертизы, после чего документы представят Главе государства. По поручению Президента существенно снижен карательный уклон кодексов. Это касается как минимум 236 составов правонарушений и позволяет применять мягкую меру ответственности. Кроме того, сделан серьезный акцент на профилактике административных проступков. Также в ходе подготовки проектов документов поступило более 2 300 предложений от граждан. В самое ближайшее время проекты обоих кодексов: об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительного - должны быть представлены Главе государства.
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Осталось уточнить некоторые нюансы, провести экспертизы, после чего документы представят Главе государства. По поручению Президента существенно снижен...
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