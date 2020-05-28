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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Проекты КоАП находятся в высокой степени готовности Осталось уточнить некоторые нюансы, провести экспертизы, после чего документы представят Главе государства. По поручению Президента существенно снижен...

Осталось уточнить некоторые нюансы, провести экспертизы, после чего документы представят Главе государства. По поручению Президента существенно снижен карательный уклон кодексов. Это касается как минимум 236 составов правонарушений и позволяет применять мягкую меру ответственности. Кроме того, сделан серьезный акцент на профилактике административных проступков. Также в ходе подготовки проектов документов поступило более 2 300 предложений от граждан. В самое ближайшее время проекты обоих кодексов: об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительного - должны быть представлены Главе государства.