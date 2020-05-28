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350 метров национального колорита появились на стенах гаражного кооператива в микрорайоне Курасовщина

28.05.2020 08:36 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Стилизованное полотно создавали уличные художники-граффитисты на протяжении трех недель и использовали 350 баллончиков с краской. Мелкие детали прорисовывали традиционными кистями. Арт-объект собрал в себе элементы белорусской культуры и наши достижения. Среди рисунков можно заметить отечественный автопром, Мирский замок, и в центре экспозиции находится символ Беларуси - грациозный зубр. Подобные уличные арты есть также в Московском, Заводском и Фрунзенском районах.

 
 
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Стилизованное полотно создавали уличные художники-граффитисты на протяжении трех недель и использовали 350 баллончиков с краской. Мелкие детали прорисовывали...
 
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