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350 метров национального колорита появились на стенах гаражного кооператива в микрорайоне Курасовщина
28.05.2020 08:36 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСтилизованное полотно создавали уличные художники-граффитисты на протяжении трех недель и использовали 350 баллончиков с краской. Мелкие детали прорисовывали традиционными кистями. Арт-объект собрал в себе элементы белорусской культуры и наши достижения. Среди рисунков можно заметить отечественный автопром, Мирский замок, и в центре экспозиции находится символ Беларуси - грациозный зубр. Подобные уличные арты есть также в Московском, Заводском и Фрунзенском районах.
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350 метров национального колорита появились на стенах гаражного кооператива в микрорайоне Курасовщина
Стилизованное полотно создавали уличные художники-граффитисты на протяжении трех недель и использовали 350 баллончиков с краской. Мелкие детали прорисовывали...
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