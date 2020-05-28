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Профсоюзные правовые приемы пройдут сегодня по всей стране

28.05.2020 08:50 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Консультировать будут по телефонам, номера которых можно узнать на интернет-портале федерации. Юристы ФПБ ответят на вопросы, связанные с защитой трудовых прав и социально-экономических интересов. Отметим, только в 2019 году при непосредственном участии профсоюзов на рабочих местах восстановлены 47 человек, работникам вернули незаконно удержанных или невыплаченных более двух с половиной миллионов рублей. 

 
 
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Консультировать будут по телефонам, номера которых можно узнать на интернет-портале федерации. Юристы ФПБ ответят на вопросы, связанные с защитой трудовых прав и...
 
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