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Пляжи и зоны отдыха на четырех водохранилищах Минска готовы к сезону
28.05.2020 08:50 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОборудовали столичные зоны отдыха и дополнительными скамейками, урнами, мангалами, а детские зоны пополнились новым игровым оборудованием. На Заславском водохранилище обустроили инклюзивный пляж. Установили специальный понтон, чтобы люди с ограниченными возможностями имели доступ к береговой линии.
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Оборудовали столичные зоны отдыха и дополнительными скамейками, урнами, мангалами, а детские зоны пополнились новым игровым оборудованием. На Заславском...
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