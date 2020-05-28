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Журнал "Математика. Информатика" БГУ включен в базу данных Scopus

28.05.2020 08:36 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Журнал Белорусского государственного университета "Математика. Информатика" включен в крупную международную наукометрическую базу данных Scopus. Это первое периодическое издание БГУ, представленное в информационной системе подобного типа. Присутствие в Scopus подтверждает соответствие журнала мировым критериям оценки качества научных статей и наделяет его статусом международного издания. Рассматривается возможность включения в базу данных Scopus еще двух изданий БГУ - "Журнал БГУ. История" и "Журнал БГУ. География. Геология".

 
 
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Журнал Белорусского государственного университета "Математика. Информатика" включен в крупную международную наукометрическую базу данных Scopus. Это первое...
 
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