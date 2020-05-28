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Курсы валют на 28 мая. Рубль ослаб к доллару и евро
28.05.2020 10:42 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTРубль незначительно ослаб к доллару - меньше чем на копейку, к евро рубль также ослаб почти на 2 копейки. В итоге курс доллара сегодня 2 рубля 41 копейка. Евро по Нацбанку 2,64. По отношению к российскому рублю нацвалюта ослабла, 3 рубля 39 копеек стоят 100 российских рублей, подорожав почти на полторы копейки за сутки.
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Рубль незначительно ослаб к доллару - меньше чем на копейку, к евро рубль также ослаб почти на 2 копейки. В итоге курс доллара сегодня 2 рубля 41 копейка. Евро по...
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