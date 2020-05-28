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В Калинковичах уже десять дней с милицией ищут больного с пневмонией, который сбежал из больницы
28.05.2020 10:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Калинковичах милиция ищет мужчину, который сбежал из больницы — у него пневмония,
63-летний житель деревни Лесец Николай Иванович Захаренко утром 17 мая самовольно покинул терапевтическое отделение районной больницы, где находился на лечении с диагнозом «пневмония».
Приметы разыскиваемого: на вид 60−65 лет, рост около 160−165 см, волос короткий седой, усы седые.
Был одет: пиджак темного цвета, брюки светло-серого цвета, рубашка в клетку черно-синего цвета, кроссовки темного цвета. Особые приметы: прихрамывает на левую ногу. При себе имел пакет зеленого цвета с личными вещами.
Если вам что-либо известно о местонахождении мужчины, милиция просит позвонить по телефонам 8−033−683−32−92 или по номеру «102».
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63-летний житель деревни Лесец утром 17 мая сбежал из терапевтического отделения.
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