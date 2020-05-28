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Минские таможенники в грузовике из Сербии обнаружили двух спрятавшихся подростков из Афганистана

28.05.2020 10:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В грузовом отсеке SCANIA, который следовал из Сербии, таможенники обнаружили спрятавшихся в нем подростков, сообщает пресс-служба Минской региональной таможни.

По документам в фуре находилась партия картона, но по факту среди товара спрятались два подростка. Предположительно это граждане Афганистана, парням по 16 лет, документов у них не было.

Подростков передали сотрудникам Минского РУВД, сейчас они находятся в отделе по гражданству и миграции Минского района.

 
 
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Предположительно это граждане Афганистана, парням по 16 лет, документов у них не было.
 
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