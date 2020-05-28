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Заболевших COVID-19 выпускников освободят от экзаменов
28.05.2020 11:38 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTТакая норма содержится в постановлении Минобразования. "Учащимся в документ об образовании будут выставлены годовые отметки", – пояснили в ведомстве.
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Такая норма содержится в постановлении Минобразования. "Учащимся в документ об образовании будут выставлены годовые отметки", – пояснили в ведомстве. ...
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