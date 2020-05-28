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Заболевших COVID-19 выпускников освободят от экзаменов

28.05.2020 11:38 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Такая норма содержится в постановлении Минобразования. "Учащимся в документ об образовании будут выставлены годовые отметки", – пояснили в ведомстве.

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Такая норма содержится в постановлении Минобразования. "Учащимся в документ об образовании будут выставлены годовые отметки", – пояснили в ведомстве. ...
 
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Министерство образования пояснило, как будут освобождать от экзаменов выпускников с COVID-19
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