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В Беларуси стартовал музыкальный марафон "С Днем пограничника"
28.05.2020 17:30 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTС 19 мая проходит акция, которая посвящена профессиональному празднику сотрудников пограничной службы.
Михаил Оксенюк, начальник управления идеологической работы Госпогранкомитета: "В этом году мы подошли нестандартно к поздравлению всех, кто причастен к охране государственной границы. Мы решили использовать аккаунты в соцсетях и провести музыкальный марафон. К нему присоединились многие видные деятели искусства".
Поддержать музыкальный марафон и поздравить пограничников с профессиональным праздником можем и мы. Написали стихотворение или песню о службе на границе, сняли забавный видеоролик - присылайте на адрес электронной почты
Самые интересные и оригинальные поздравления будут размещены в аккаунтах Госпогранкомитета и территориальных органах пограничной службы.
Михаил Оксенюк, начальник управления идеологической работы Госпогранкомитета: "Мы не ставили четких дат окончания марафона. Мы надеемся, он будет продолжаться до тех пор, пока он будет востребован".
Открыл марафон поздравлений народный артист Беларуси Николай Скориков с песней "Граница"!
Многие стражи границы встречают свой профессиональный праздник на боевом посту. Присоединяемся ко всем пожеланиям и поздравляем защитников рубежей нашей страны с Днем пограничника!
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С 19 мая проходит акция, которая посвящена профессиональному празднику сотрудников пограничной службы. Михаил Оксенюк, начальник управления идеологической...
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