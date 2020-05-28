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В Беларуси стартовал музыкальный марафон "С Днем пограничника"

28.05.2020 17:30 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

С 19 мая  проходит акция, которая посвящена профессиональному празднику сотрудников пограничной службы. 

Михаил Оксенюк, начальник управления идеологической работы Госпогранкомитета: "В этом году мы подошли нестандартно к поздравлению всех, кто причастен к охране государственной границы. Мы решили использовать аккаунты в соцсетях и провести музыкальный марафон. К нему присоединились многие видные деятели искусства".

Поддержать музыкальный марафон и поздравить пограничников с профессиональным праздником можем и мы. Написали стихотворение или песню о службе на границе, сняли забавный видеоролик - присылайте на адрес электронной почты marafon@gpk.gov.by

Самые интересные и оригинальные поздравления будут размещены в аккаунтах Госпогранкомитета и территориальных органах пограничной службы.

Михаил Оксенюк, начальник управления идеологической работы Госпогранкомитета: "Мы не ставили четких дат окончания марафона.  Мы надеемся, он будет продолжаться до тех пор, пока он будет востребован".

Открыл  марафон поздравлений  народный артист Беларуси Николай Скориков с песней "Граница"!

Многие стражи границы встречают свой профессиональный праздник на боевом посту. Присоединяемся ко всем пожеланиям и поздравляем защитников рубежей нашей страны с  Днем пограничника! 

 
 
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С 19 мая  проходит акция, которая посвящена профессиональному празднику сотрудников пограничной службы.  Михаил Оксенюк, начальник управления идеологической...
 
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