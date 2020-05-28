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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси стартовал музыкальный марафон "С Днем пограничника" С 19 мая проходит акция, которая посвящена профессиональному празднику сотрудников пограничной службы. Михаил Оксенюк, начальник управления идеологической...

С 19 мая проходит акция, которая посвящена профессиональному празднику сотрудников пограничной службы.Поддержать музыкальный марафон и поздравить пограничников с профессиональным праздником можем и мы. Написали стихотворение или песню о службе на границе, сняли забавный видеоролик - присылайте на адрес электронной почтыСамые интересные и оригинальные поздравления будут размещены в аккаунтах Госпогранкомитета и территориальных органах пограничной службы.Открыл марафон поздравлений народный артист Беларуси Николай Скориков с песней "Граница"!Многие стражи границы встречают свой профессиональный праздник на боевом посту. Присоединяемся ко всем пожеланиям и поздравляем защитников рубежей нашей страны с Днем пограничника!