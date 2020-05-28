Министерство образования пояснило, как будут освобождать от экзаменов выпускников с COVID-19

Источник материала: Tut.by

В связи с COVID-19 учеников 9 и 11 классов, которые во время экзаменов болеют COVID-19 или являются контактами первого уровня, освободят от экзаменов. Об этом сообщило Министерство образования. Итоговые оценки таким детям выставят по результатам годовых отметок.



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По данным Министерства образования, в период проведения экзаменов центры гигиены и эпидемиологии будут представлять в соответствующий отдел или управление образования местного исполкома списки учащихся, которые болеют COVID-19 или находятся на самоизоляции. В этих списках будет содержаться информация об учащихся, подлежащих освобождению от выпускных экзаменов.

— На основании полученной информации местные органы управления образованием подготовят приказ об освобождении учащихся от выпускных экзаменов и оперативно доведут его до учреждений общего среднего образования, — говорится в телеграм-канале. — Учащимся в документ об образовании будут выставлены годовые отметки.

Важно: родителям выпускников или 9-классников, чьи дети болеют COVID-19 или являются контактами первого уровня, нужно будет написать заявление на имя директора школы, гимназии, лицея с соответствующей просьбой об освобождении их ребенка от выпускных экзаменов. Об этом их предупредит администрация учебных заведений.

— Остальные действия будут выполнены местными органами управления образованием, — уточнили в Министерстве образования.