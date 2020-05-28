ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Министерство образования пояснило, как будут освобождать от экзаменов выпускников с COVID-19

28.05.2020 11:14 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В связи с COVID-19 учеников 9 и 11 классов, которые во время экзаменов болеют COVID-19 или являются контактами первого уровня, освободят от экзаменов. Об этом сообщило Министерство образования. Итоговые оценки таким детям выставят по результатам годовых отметок.


Фото: Reuters

По данным Министерства образования, в период проведения экзаменов центры гигиены и эпидемиологии будут представлять в соответствующий отдел или управление образования местного исполкома списки учащихся, которые болеют COVID-19 или находятся на самоизоляции. В этих списках будет содержаться информация об учащихся, подлежащих освобождению от выпускных экзаменов.

— На основании полученной информации местные органы управления образованием подготовят приказ об освобождении учащихся от выпускных экзаменов и оперативно доведут его до учреждений общего среднего образования, — говорится в телеграм-канале. — Учащимся в документ об образовании будут выставлены годовые отметки.

Важно: родителям выпускников или 9-классников, чьи дети болеют COVID-19 или являются контактами первого уровня, нужно будет написать заявление на имя директора школы, гимназии, лицея с соответствующей просьбой об освобождении их ребенка от выпускных экзаменов. Об этом их предупредит администрация учебных заведений.

— Остальные действия будут выполнены местными органами управления образованием, — уточнили в Министерстве образования.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В связи с COVID-19 учеников 9 и 11 классов, которые во время экзаменов болеют COVID-19 или являются контактами первого уровня, освободят от экзаменов. Об этом в своем...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Бресте запустили доставку лекарств из аптек на дом. Рассказываем, как работает
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

27.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
28.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика